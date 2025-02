Szok! Reprezentantka Polski szantażowana. Obrzydliwe, co zrobił fotograf z jej zdjęciami. „Płakałam, bałam się”

Fotograf spreparował seksualne zdjęcia reprezentantki Polski

Technologia może być wykorzystywana do dobrych i złych rzeczy. Niestety, to drugie spotkało Jekaterinę Kurakową, reprezentantkę Polski w łyżwiarstwie. Zawodniczka od kilku lat występuje pod flagą naszego kraju i radzi sobie naprawdę dobrze. Wystartowała m.in. na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, a w tym roku wzięła udział w mistrzostwach Europy solistek. Nikt do tej pory nie wiedział, że w jej życiu odgrywał się wtedy okropny dramat.

Według informacji, które pojawiły się we francuskich mediach Kurakowa padła ofiarą bezlitosnego fotografa, który postanowił przerobić jej fotografię. Na oryginalnym zdjęciu polska łyżwiarka wykonywała piruet. Fotograf zmanipulował zdjęciem tak, by zawodniczka nie miała na sobie górnej części stroju. Wyglądało to tak, jak gdyby Kurakowa nie miała koszulki. Fotograf „odsłonił jej biust”.

Co więcej, wysłał zdjęcie do sportsmenki, która szybko przekazała sprawę do swoich trenerów, a ci zgłosili to odpowiednim organom. Sprawa została przekazana prokuraturze. Zachowanie fotografa jest przestępstwem.

Kurakowa o skandalu z fotografem: Płakałam!

Całą sprawę w rozmowie z „L'Equipe” skomentowała sama łyżwiarka, przyznając, jak bardzo zaburzyło to jej przygotowania.

- Bardzo płakałam i bałam się, przez co nie chciałam trenować do mistrzostw Europy. Czułam się nieswojo, a ukrywanie tej tajemnicy zaburzyło mój umysł. Na mistrzostwach w Tallinie bez przerwy patrzyłam na swoją tunikę – opowiada Kurakowa.