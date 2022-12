Skoki Titisee-Neustadt NA ŻYWO gdzie oglądać transmisja TV skoki Titisee-Neustadt dzisiaj niedziela 11.12 live online na jakim programie skoki w Titisee-Neustadt na żywo transmisja

Dawid Kubacki powalczy w Titisee-Neustadt o trzecie zwycięstwo w tym sezonie Pucharu Świata. Reprezentant Polski w styczniu 2021 roku dwukrotnie triumfował na Hochfirstschanze, w piątek był drugi. Przegrał jedynie ze Słoweńcem Anze Laniskiem. "Walka była do samego końca, były emocje. Pewnie, że chciałoby się stać na najwyższym stopniu podium, ale trzeba wyciągnąć lekcję na przyszłość" - powiedział w piątek 32-letni zawodnik.

Gdzie oglądać skoki Titisee-Neustadt dzisiaj 11.12?

Kubacki na początku listopada wygrał dwa konkursy w Wiśle. W fińskiej Ruce zajął czwarte i szóste miejsce. Po pięciu indywidualnych konkursach jest liderem generalnej klasyfikacji Pucharu Świata z dorobkiem 370 pkt, a drugi jest Lanisek - 336. Obaj zawodnicy prezentują dobrą i równą formę na początku sezonu, podobnie jak Piotr Żyła, który jest piąty w "generalce", a w piątek zajął szóste miejsce.

Trener Thomas Thurnbichler wystawił Żyłę i Kubackiego do sobotniego konkursu mikstów, w którym wystąpili z Kingą Rajdą i Nicole Konderlą. Polska drużyna po pierwszej serii zajmowała dopiero ósme miejsce, ale po dobrych skokach Żyły i Kubackiego awansowała o jedną pozycję, wyprzedzając Finlandię. Sobotnie zawody wygrali Austriacy przed Norwegią i Niemcami. Hochfirstschanze jest szczęśliwym obiektem dla polskich skoczków. Adam Małysz triumfował tu trzykrotnie - raz w 2001 i dwa razy w 2007 roku. Rekordzistą skoczni o rozmiarze 142 m jest Słoweniec Domen Prevc, który w 2016 roku uzyskał tu 148 metrów.

Do niedzielnych kwalifikacji o godz. 14.30 przystąpi siedmiu biało-czerwonych. Oprócz Kubackiego i Żyły będą to Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Tomasz Pilch i Kamil Stoch, który w piątek nie dostał się do drugiej serii i zajmuje dopiero 24. miejsce w klasyfikacji PŚ.

"Nie chcę szukać na siłę usprawiedliwień. Po prostu nie idzie. Mam takie poczucie, że nawet jak robię krok do przodu, to potem wykonuję dwa kroki do tyłu. To, co wczoraj zaczęło funkcjonować, dzisiaj już nie funkcjonowało. Nie jest to dla mnie łatwa sytuacja" - skomentował Stoch.

Konkurs indywidualny w Titisee-Neustadt. Transmisja tv, stream online

Drugi konkurs indywidualny na skoczni w Titisee-Neustadt został zaplanowany na niedzielę 11 listopada i rozpocznie się o godzinie 15:45. TRANSMISJA NA ŻYWO ze skoków w Titisee-Neustadt prowadzona będzie przez stacje TVN oraz Eurosport 1. Kibice skoków narciarskich będą mogli obejrzeć konkurs w Titisee-Neustadt również live online, za pośrednictwem Player. Ponadto, na portalu sport.se.pl prowadzona będzie RELACJA NA ŻYWO ze skoków w Titisee-Neustadt. Zapraszamy.