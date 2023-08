Ukochana Macieja Kota zrzuciła ubrania. W fikuśnym staniku okazało się, jak naprawdę wygląda ciało 29-latki

Kamil Stoch ukrywał to do samego końca! Dopiero teraz zdecydował się to ogłosić, lider polskich skoczków długo zwlekał

To, co Marcelina Ziętek i Piotr Żyła wyprawiali przy skoczni wielu zszokuje! Nagranie trafiło do sieci, "niesamowite przeżycie"

Poza Maciejem Kotem wśród Polaków tylko Aleksander Zniszczoł wystąpił we wszystkich czterech konkursach w Courchevel i Szczyrku. To pokazuje, jak solidnie wyglądają skoki 32-latka na początku letniego sezonu, jednak jego głównym celem jest zima. Po kilku fatalnych latach Kot chciałby nawiązać do czasów świetności, kiedy potrafił wygrać dwa konkursy Pucharu Świata i był jednym z liderów drużyny, która wywalczyła mistrzostwo świata. Zwłaszcza w Szczyrku zakopiańczyk wypadł świetnie, zajmując czwarte i dziewiąte miejsce. Tuż po tych zawodach polscy skoczkowie dostali trochę wolnego i chętnie wyruszyli na wakacje z najbliższymi. Kot nie był wyjątkiem i wraz z żoną Agnieszką oraz synem udał się do Grecji.

Żona polskiego skoczka kusi na plaży seksownymi pośladkami. Aż czuć żar bijący od tego zdjęcia

Ukochana Macieja Kota zrzuciła ubrania

Pogoda w Grecji sprzyja opalaniu i rodzina Kotów cieszy się tamtejszym słońcem. Szczególnie widać to po Agnieszce, która na co dzień jest trenerką personalną, ale na wakacjach skupia się na opaleniźnie. Media społecznościowe są dla niej ważnym narzędziem i 29-latka chętnie dzieli się w nich chwilami ze swojego życia. Podczas urlopu ma wyjątkowo dużo czasu i pokazuje beztroskie chwile. Także w samym stroju kąpielowym!

Głęboki dekolt Karoliny Małysz. Pod tym zdjęciem córki Adama Małysza komentarze były tylko takie

i Autor: Instagram/Agnieszka Kot Agnieszka Kot na wakacjach

Tak naprawdę wygląda ciało 29-letniej Agnieszki Kot

Na instagramowym profilu Agnieszki Kot pojawiło się kilka wakacyjnych zdjęć w bikini, na których widać jej wysportowaną sylwetkę. Trenerka personalna wkłada dużo pracy w utrzymanie formy i zdecydowanie widać po niej efekty. W stroju kąpielowym doskonale widoczne są też jej tatuaże - na żebrach i lewym ramieniu. Zwłaszcza ten drugi na co dzień nie jest aż tak eksponowany, ale w słonecznej Grecji odsłonięte ręce są czymś normalnym.