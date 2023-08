Głęboki dekolt Karoliny Małysz. Pod tym zdjęciem córki Adama Małysza komentarze były tylko takie

Karolina Małysz po ukończeniu studiów na prestiżowym Uniwersytecie Jagiellońskim doskonale wie, jakie posty na Instagramie budzą ogromne zainteresowanie. Jednocześnie córka Adama Małysza zdaje sobie sprawę, że nie może ograniczać się do jednego rodzaju wpisów na portalu społecznościowym. Choć dominują te o charakterze podróżniczym, to młoda kobieta potrafi to świetnie łączyć z własną osobą. Tym razem udała się na wycieczkę nie tak daleko, bo do niemieckiego Drezna. Miasto najwyraźniej ją zauroczyło, bo na portretowej fotce szczerze się uśmiecha. Uwagę przyciąga także inny szczegół - ten związany z ubiorem pociechy legendy polskich skoków narciarskich.

Czy Adam Małysz też wejdzie do polityki? "Bardzo długo się przed tym wzbraniałem"

Karolina Małysz na zdjęciu z głębokim dekoltem

Letnie upały dają się we znaki wszystkim. W miastach wysokie temperatury są jeszcze mocniej odczuwalne, a wszystko potrafi nagrzewać się do granic wytrzymałości. Nic dziwnego, że mieszkańcy większych aglomeracji szukają przeróżnych sposobów na ochłodę. Wakacyjne miesiące predestynują do widoku osób w szortach i krótkich koszulkach. Karolina Małysz postawiła na dość skąpą koszulkę na ramiączkach w kolorze czarnym. Dodatkowej ochłody dodawał jej dość mocno wycięty dekolt. Pod fotkami pojawiły się bardzo jednoznaczne komentarze fanów.

TVP pokazało wideo ze Stefanem Horngacherem. Polacy byli w szoku, gdy zobaczyli co wyczynia

Internauci oczarowani zdjęciem Karoliny Małysz

Pod fotką z Drezna pojawiło się mnóstwo komplementów pod adresem córki Małysza. "Ślicznie", "Super fotka", "Piękny portrecik" - napisali niektórzy z użytkowników Instagrama. "Przepiękny i wyjątkowy Anioł", "Przepiękny uśmiech" - dodawali kolejni pod wpisem Karoliny Małysz.