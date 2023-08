TVP pokazało wideo ze Stefanem Horngacherem. Polacy byli w szoku, gdy zobaczyli co wyczynia

To jest prawdziwy hit!

Nie samymi skokami narciarskimi żyją osoby związane z tą dyscypliną sportu. Zawodnicy i trenerzy muszą mieć również inne pasje. To niezwykle ważne, by móc oderwać myśli od kolejnych prób na skoczniach. W innym przypadku można byłoby łatwo wpaść w błędną pętlę i zastanawiać się wyłącznie nad tym, co można poprawić i jednocześnie nie radzić sobie z otaczającą presją. Nic więc dziwnego, że w przerwach skoczkowie i ich trenerzy szukają wszelkich możliwych sposobów na rozluźnienie. Popularnym wyjściem jest tutaj muzyka. Przykładem na wykorzystanie dźwięcznych taktów jest Stefan Hornacher.

Piotr Żyła ze szczegółami pokazał swój dom. Luksus taki, że aż razi w oczy. Tak naprawdę mieszka mistrz skoków

Horngacher na wideo TVP

Jakiś czas temu, jeszcze gdy Austriak prowadził reprezentację Polski w skokach narciarskich, na youtube’owym kanale TVP pojawiło się wideo z trenerem w roli głównej. Horngacher zamiast mówić jednak o swoich podopiecznych, prezentował swoje niecodzienne umiejętności. Szkoleniowiec, który obecnie opiekuje się niemiecką kadrą skoczków, brzdąkał z powodzeniem na gitarze. Nie może zaskakiwać, że takie niecodzienne wideo wzbudziło spore zainteresowanie wśród kibiców skoków nad Wisłą.

Izabela Małysz po wielu latach w końcu ujawniła to publicznie. Intymny sekret ujrzał światło dzienne, byliśmy solidnie zaskoczeni

Lawina komentarzy pod materiałem z Horngacherem

Choć sam filmik nie pobił rekordów wyświetleń na internetowej platformie z materiałami wideo, to wyraźnie zaktywizował publikę. Pod krótkim nagraniem można znaleźć ponad sto komentarzy. Niektórzy skupiali się w nich wyłącznie na sportowych aspektach pracy Austriaka. Inni, których było chyba więcej, winszowali, że oprócz profesjonalnego podejścia do zawodu Horngacher znalazł czas, by doskonalić się również w grze na gitarze.