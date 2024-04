Wielki rywal Małysza usłyszał katastrofalne informacje. Lekarze mieli brutalną diagnozę dotyczącą jego syna. Jest fatalnie

Simon Ammann usłyszał wyrok. Wielki dramat legendy skoków narciarskich, co za cios

Janne Ahonen to czołowy zawodnik w historii skoków narciarskich. Były reprezentant Finlandii na swoim koncie ma niezliczoną ilość zwycięstw, medali i największych sukcesów. Przez wiele lat był głównym rywalem Adama Małysza w Pucharze Świata i ich rywalizacja dodawała pikanterii skokom narciarskim. Ahonen kilkukrotnie zawieszał i wznawiał karierę, ale w końcu nadszedł czas, że definitywnie powiedział "pas". Jego nazwisko w skokach przetrwa jednak na zawsze, a być może otworzy się nowy rozdział Ahonenów w Pucharze Świata.

Wszystko za sprawą syna legendy, Mico Ahonena. 22-latek ma już za sobą debiut w Pucharze Świata i w Finlandii wiązane są z nim spore nadzieje. Niestety w najbliższym czasie musi zapomnieć o skakaniu. Podczas marcowego treningu w Lahti upadł przy lądowaniu. Pierwotne diagnozy nie były aż tak złe, jak te, które nadeszły po ponownych badaniach. Jak wyjawił Janne Ahonen w rozmowie z portalem yle.fi, jego syna czeka kilku a nawet kilkunastomiesięczna przerwa.

- Pierwsza diagnoza ze zdjęć rentgenowskich była o wiele bardziej optymistyczna niż ta, którą postawiono po rezonansie magnetycznym - powiedział legendarny skoczek. Teraz okazało się, że Mico Ahonen zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, co wiąże się z bardzo długą przerwą. - Lekarze prognozują, że czas powrotu do zdrowia zajmie mu od 9 do 12 miesięcy - zdradził Ahonen.