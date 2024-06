i Autor: Paweł Skraba ATP Halle PREMIE Ile zarobił Hubert Hurkacz w Halle Nagrody pieniężne

Ale kasa!

ATP Halle PREMIE Ile zarobił Hubert Hurkacz w Halle 2024 Nagrody pieniężne

ch 12:01 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Hubert Hurkacz walczy w turnieju ATP w Halle. Premie w niemieckim turnieju są imponujące. To w końcu zawody rangi ATP 500. Dla Hurkacza występ w Halle to cenne przetarcie przed Wimbledonem, a także okazja do zdobycia cennych punktów w rankingu. Polak walczy też o duże pieniądze. Zobacz, jakie są premie w turnieju ATP w Halle i ile zarobił Hurkacz.