Australian Open DRABINKA mężczyzn WYNIKI ATP TERMINARZ AO 2023 Z KIM gra Hurkacz

Australian Open rozpoczął się 16 stycznia 2023. W drabince mężczyzn jest tylko jeden Polak - Hubert Hurkacz. Tenisista z Wrocławia do tej pory kiepsko radził sobie w Melbourne. Najdalej zaszedł tam do II rundy, co jak na zawodnika ze ścisłej czołówki (obecnie nr 11 ATP) nie rzuca na kolana. Oby przełamał się w tym roku. Tytułu broni Rafel Nadal, a wielki nieobecny to Carlos Alcaraz. Młody Hiszpan jest kontuzjowany. Głównym faworytem jest Novak Djoković. - Rafael Nadal jest rozstawiony z numerem 1 i broni tytułu, ale widać, że teraz męczy się ze swoją grą. W ostatnim czasie nie grał za dużo, w poprzednim roku miał problemy fizyczne - powiedział w rozmowie z "SE Tim Henman. - Ma za sobą trudny czas, ale w przypadku tych największych zawodników nie potrzeba wiele, żeby nagle wszystko odmienić i dojść do końcowej fazy turnieju. Moim faworytem jest Novak Djoković. Daniił Miedwiediew też na kortach twardych gra bardzo dobrze. Casper Ruud ma za sobą świetny rok. Stefanos Tsitsipas też spisywał się dobrze, to samo Taylor Fritz, którego dużo meczów oglądałem teraz w Sydney. Dużo możliwości na napisanie wspaniałych historii - dodał Tim Henman.

Australian Open 2023 TERMINARZ turnieju mężczyzn ATP

I runda - 16-17 stycznia (poniedziałek, wtorek)

II runda - 18-19 stycznia (środa, czwartek)

III runda - 20-21 stycznia (piątek, sobota)

IV runda - 22-23 stycznia (niedziela, poniedziałek)

1/4 finału - 24-25 stycznia (wtorek, środa)

1/2 finału - 27 stycznia (piątek)

Finał - 29 stycznia (niedziela)

Australian Open DRABINKA WYNIKI mężczyzn ATP

I RUNDA

R. Nadal 1 - J. Draper

B. Nakashima - M. McDonald

---

J. Munar - D. Svrcina Q

M. Ymer - Y. Nishioka 31

---

K. Khachanov 18 - B. Zapata Miralles

S. Baez - J. Kubler WC

---

O. Otte - J. Shang Q

D. Altmaier - F. Tiafoe 16

---

H. Hurkacz 10 - P. Martinez

L. Sonego - N. Borges

---

E. Escobedo Q - T. Daniel

D. Lajovic - D. Shapovalov 20

---

S. Korda 29 - C. Garin

Y. Watanuki Q - A. Rinderknech

---

J. Millman WC - M. Huesler

M. Giron - D. Medvedev 7

---

S. Tsitsipas 3 - Q. Halys

Y. Hanfmann Q - R. Hijikata WC

---

T. Griekspoor - P. Kotov LL

I. Ivashka - B. van de Zandschulp 32

---

L. Musetti 17 - L. Harris

F. Coria - M. Fucsovics

---

T. Etcheverry - G. Barrere

K. Edmund - J. Sinner 15

---

C. Norrie 11 - L. Van Assche WC

T. Monteiro - C. Lestienne

---

C. Eubanks WC - S. Kwon

J. Lehecka - B. Coric 21

---

F. Cerundolo 28 - G. Pella

C. Moutet - Y. Wu WC

---

A. Molcan - S. Wawrinka

V. Pospisil - F. Auger-Aliassime 6

---

A. Rublev 5 - D. Thiem WC

M. Purcell Q - E. Ruusuvuori

---

D. Galan - J. Chardy

F. Bagnis - D. Evans 25

---

N. Kyrgios 19 - R. Safiullin

R. Gasquet - U. Humbert

---

M. Cressy - A. Ramos-Vinolas

F. Krajinovic - H. Rune 9

---

P. Carreno Busta 14 - P. Cachin

M. Bellucci Q - B. Bonzi

---

J. Isner - A. Mannarino

Y. Hsu Q - A. de Minaur 22

---

G. Dimitrov 27 - A. Karatsev

Z. Bergs Q - L. Djere

---

E. Couacaud Q - H. Dellien

R. Carballes Baena - N. Djokovic 4

---

T. Fritz 8 - N. Basilashvili

C. Tseng - A. Popyrin WC

---

B. Shelton - Z. Zhang

N. Jarry Q - M. Kecmanovic 26

---

D. Schwartzman 23 - O. Krutykh Q

J. Wolf - J. Thompson

---

D. Goffin - L. Lokoli Q

J. Varillas LL - A. Zverev 12

---

M. Berrettini 13 - A. Murray

T. Kokkinakis - F. Fognini

---

A. Vukic Q - B. Holt Q

J. Sousa - R. Bautista Agut 24

---

A. Davidovich Fokina 30 - A. Bublik

J. Struff Q - T. Paul

---

C. O'Connell - J. Brooksby

T. Machac - C. Ruud 2