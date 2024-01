i Autor: AP Australian Open DRABINKA mężczyzn WYNIKI TERMINARZ ATP

Australian Open 2024

Australian Open DRABINKA mężczyzn WYNIKI TERMINARZ ATP

Australian Open 2024 DRABINKA WYNIKI mężczyzn. Hubert Hurkacz jest już w 4. rundzie Australian Open 2024, pierwszego wielkoszlemowego turnieju w sezonie. Tytułu w turnieju mężczyzn broni Novak Djoković, który teraz znów jest głównym faworytem. Pozostali mocni kandydaci do zwycięstwa to Carlos Alcaraz, Jannik Sinner i Daniił Miedwiediew. Niestety z powodu kontuzji nie zagra Rafael Nadal. A my liczymy na to, że świetnie w Australian Open 2024 zaprezentuje się Hubert Hurkacz. Sprawdź, jaka jest drabinka mężczyzn Australian Open Wyniki ATP.