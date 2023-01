Australian Open KIEDY grają Polacy GODZINY meczów Polaków AO 2023 3. runda KIEDY mecze Polaków Linette, Świątek, Hurkacz

Trwa Australian Open, a trójka Polaków zgodnie wygrywa swoje mecze. Iga Świątek i Hubert Hurkacz są już w 3. rundzie AO, a Magda Linette zameldowała się w 2. rundzie. Polscy tenisiści nie mieli szczęścia w losowaniu, ale na razie radzą sobie świetnie i oby tak dalej! Czekamy na ich kolejne zwycięstwa.

Iga Świątek zrobiła swoje i po pewnym zwycięstwie 6:2, 6:3 nad Kolumbijką Camilą Osorio (nr 84) czeka już na mecz w III rundzie. Zagra w niej z pochodzącą z Mołdawii Hiszpanką Cristiną Bucsą (nr 100), która najpierw przebiła się do głównej drabinki w kwalifikacjach, a wczoraj sprawiła wielką sensację, ogrywając Biancę Andreescu, byłą mistrzynię US Open. Wszyscy ostrzyli sobie zęby na pojedynek dwóch mistrzyń – Iga kontra Bianca. Dziennikarzom w czasie pomeczowej konferencji prasowej odpowiadała nawet na pytania o mecz z Andreescu, mimo że Kanadyjka grała jeszcze ze skazywaną na pożarcie Bucsą. A zajmująca dopiero 100. miejsce w rankingu kwalifikantka obroniła piłkę meczową, odrobiła straty i to ona zagra z Igą! Liderka rankingu po meczu z Osorio wyglądała na bardzo zrelaksowaną i w swoim stylu sypała żartami w przeprowadzanym na korcie wywiadzie. – Przede mną wolny wieczór, więc pewnie wyskoczę na miłą kolację. Przez tydzień jadłam sushi i mam już dość, nie mogę na nie patrzeć! – rozbawiła australijskich kibiców.

Hubert Hurkacz to od kilku lat zawodnik ze ścisłej światowej czołówki, ale z Australian Open ciągle odpadał szybko i z hukiem. Wreszcie się przełamał! Polak po dramatycznym pięciosetowym boju pokonał Włocha Lorenzo Sonego 3:6, 7:6(3), 2:6, 6:3, 6:3 i po raz pierwszy w karierze awansował do trzeciej rundy AO Wrocławianin z powodu opadów deszczu rozpoczął pojedynek bardzo późno, a z upragnionego zwycięstwa cieszył się, gdy w Melbourne było już po godzinie 1 w nocy! – To był mecz rozgrywany falami, zdawałem sobie sprawę, że trzeba zagrać na wysokim poziomie, żeby walczyć z Lorenzo – powiedział Hubi w rozmowie z Eurosportem. – Dobrze przepracowane przygotowania do sezonu zaowocowały. Czuję się pełen energii, chociaż jest już bardzo późno – żartował Hurkacz. Przed Hubim teraz pojedynek z Denisem Shapovalovem (nr 22), z którym dotąd radził sobie dobrze – wygrał trzy z czterech pojedynków z Kanadyjczykiem, w tym ostatni w Miami (6:3, 7:6) w 2021 r. Ten mecz zostanie rozegrany w środę. Za awans do III rundy Hurkacz zarobił już ok. 683 tys. zł (227 925 dol. australijskich).

CZWARTEK 19 stycznia 2023

M. Linette - A. Kontaveit ok. godziny 3

PIĄTEK 20 stycznia 2023

H. Hurkacz - D. Shapovalov

I. Świątek - C. Bucsa