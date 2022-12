Gwiazda polskiego tenisa przyłapana na dopingu! Kamil Majchrzak wydał oświadczenie

Kamil Majchrzak poprzedniego sezonu nie może zaliczyć do udanych. 26-latek triumfował tylko pod koniec października w południowokoreańskim Pusan. W tym momencie zajmuje 77. miejsce w rankingu, co pozwoliłoby na występ w głównej drabince wielkoszlemowego Australian Open. Sytuacja diametralnie się zmieniła, a Polak może mieć dłuższą przerwę od gry. Na temat Majchrzaka wypowiedział się ekspert Karol Stopa w "Eurosporcie". - Jeśli idzie o Kamila Majchrzaka, dzisiaj dotarły bardzo nieciekawe informacje na jego temat. Podczas ostatniej wyprawy azjatyckiej przeprowadzono kontrolę antydopingową. Wyniki okazały się niestety pozytywne w stosunku do Polaka. To może oznaczać bardzo poważne konsekwencje, ale sprawa jest jeszcze świeża, taka sprzed paru godzin dosłownie. Jeśli to się wszystko potwierdzi, nie będziemy mieli dwóch reprezentantów w turnieju głównym Australian Open - przekazał Stopa.

W mediach społecznościowych na temat całej sytuacji wypowiedział się Majchrzak, który wydał oświadczenie i zaznaczył, że nigdy świadomie nie zażył zakazanych substancji. Ponadto wskazał, że pozytywny wynik testów jest dla niego ogromnym szokiem, ponieważ nie wie, w jaki sposób substancja znalazła się w jego organizmie. Zapowiedział walkę o udowodnienie swojej niewinności, aby nadal móc robić to co kocha.

Występ Majchrzaka w Sydney byłby już trzynastym w drabince głównej wielkoszlemowego turnieju, Polak pojawił się w tym roku w drugiej rundzie Australian Open. Z kolei najlepszym wynikiem 26-latka była trzecia runda US Open w 2019 roku.

