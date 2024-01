Hubert Hurkacz już teraz dokonał historycznej rzeczy, wielki wyczyn. A może być tylko lepiej!

Hubert Hurkacz dopiero w ostatnich latach zaczął radzić sobie w turniejach Wielkiego Szlema tak, jak przystaje zawodnikowi z TOP 10 rankingu ATP. Jego najlepszym wynikiem we wszystkich turniejach tej rangi jest półfinał Wimbledonu 2021, a najgorzej radzi on sobie w US Open, gdzie jeszcze ani razu nie przebrnął 2. rundy! W Australian Open do tej pory najlepszym wynikiem była 4. runda przed rokiem (wcześniej odpadał z tego turnieju dwukrotnie w 1. i tyle samo w 2. rundzie). Teraz natomiast już jest pewny pobicia tego wyniku, bowiem właśnie awansował do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Daniiłem Miedwiediewem. To osiągnięcie i wyniki innych spotkań sprawiły, że Hurkacz znów przejdzie do historii polskiego tenisa.

Hubert Hurkacz z kolejnym historycznym osiągnięciem!

Jako że Hurkacz przeszedł dalej niż przed rokiem, to nie tylko obronił swoje punkty, ale dorzucił kolejne do swojego dorobku. Co więcej, sporo stracili jego rywale i teraz okazuje się, że w rankingu na żywo Hubert Hurkacz zajmuje już 8. pozycję. Jako że Taylor Fritz i Stefanos Tsitsipas, którzy są za nim, już odpadli z turnieju, to Polak na pewno utrzyma ją po zakończeniu turnieju, co oznacza najwyższe w historii miejsce dla zawodnika z naszego kraju!

To jednak nie koniec dobrych wieści – 7. w rankingu Holger Rune także odpadł już z turnieju i jeśli wrocławianin awansuje do półfinału, to wyprzedzi także i norweskiego tenisistę. Oczywiście, to Daniił Miedwiediew, trzeci w rankingu ATP, będzie faworytem starcia z Polakiem, ale warto zauważyć, że nasz reprezentant ma dodatni bilans starć z Rosjaninem. Hurkacz pokonał go na Wimbledonie 2021, w Miami oraz Halle (oba w 2022 roku). Miedwiediew wychodził zwycięsko ze starć z Polakiem w Toronto i na APT Finals (oba w 2021 roku).