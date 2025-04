Iga Świątek komentuje porażkę z Jeleną Ostapenko! Wskazała kluczowy moment

- Cóż, na pewno jestem zadowolona z drugiego seta. Jestem rozczarowana, że ​​nie potrafiłam utrzymać tego poziomu w pierwszych gemach trzeciego seta, bo myślę, że to był ważny moment. Ale walczyłam dalej - powiedziała Iga Świątek, a zapytana o różnice między tym meczem a niedawną porażką z Jeleną Ostapenką w Dausze (3:6, 1:6), dodała: - Myślę, że miałam o wiele jaśniejszy umysł, szukałam rozwiązań i je znalazłam. Chociaż zaczęłam być trochę spięta w pierwszym secie, udało mi się z tym poradzić i to była różnica. To był wyrównany mecz, na pewno miałam swoje szanse na wygraną. Te mecze były inne. Wtedy ona poszła na całość i trafiała mocno każdą piłkę wręcz idealnie. Teraz było inaczej, popełniła trochę błędów. Miałam swoje szanse. Po prostu ich nie wykorzystałam.