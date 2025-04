Jelena Ostapenko wypaliła o Idze Świątek! Pewność siebie aż od niej bije przed meczem w Stuttgarcie!

Kiedy gram przeciwko niej, mam świadomość, że jest świetną zawodniczką. Mam do niej wielki szacunek, ale po prostu wychodzę na kort i staram się bardziej skupić na rzeczach, które muszę zrobić i po prostu walczyć o każdy punkt. I czuję, że kiedy gram swój dobry tenis, to trudno jej przeciwstawić się mojemu agresywnemu stylowi - powiedziała Jelena Ostapenko o rywalizacji z Igą Świątek. - Muszę po prostu zrobić to, co muszę zrobić: pozostać agresywną i grać swój tenis. Zawsze jestem gotowa na walkę ze świetnymi zawodniczkami, a ona jest świetną zawodniczką. Po prostu muszę jeszcze bardziej skupić się na tym, co muszę zrobić - dodała.