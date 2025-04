Iga Świątek zdradziła swoje największe marzenie poza tenisem! W Polsce go nie zrealizuje

Poza tenisem moje największe marzenie to mieć super ładny, duży dom nad oceanem - zdradziła Iga Świątek. - Pewnie jak już zakończę karierę, będę miała dużo pomysłów, co dalej robić. Jeszcze nie wiem co, ale mam nadzieję, że nauczę się, jak prowadzić biznes i odkrywać inne części życia. To moje marzenie - dodała z przymrużeniem oka Polka na nagranym wideo.