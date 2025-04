Iga Świątek szczerze o trudnych miesiącach: Każdy mój ruch jest oceniany

Przygotowania działały w poprzednich latach, więc teraz było podobnie. Jedyną różnicą jest to, że w tym roku miałam więcej czasu na treningi na kortach ziemnych. Na pewno moim celem jest skupienie się na sobie. Ostatnie miesiące nie były łatwe, bo po tak świetnych sezonach znalazłam się w centrum uwagi, każdy mój ruch jest oceniany, a oczekiwania są wysokie. Moim celem jest skupienie się na procesie i na tym, co chcę zmienić na korcie. Na pewno razem z Wimem (Fissettem, red.) mamy wiele pomysłów, jak mogę udoskonalić swoją technikę. Na treningach wyglądało to całkiem nieźle, więc chcę wdrożyć to również w meczach. Jestem pewna, że jeśli będę ciężko pracować, efekty przyjdą same. Ludzie będą mówić to co chcą powiedzieć. Czasami trzeba to zignorować - dodała Iga Świątek.