Iga Świątek - Jelena Ostapenko WYNIK meczu Relacja NA ŻYWO Polka odpadła z US Open i straci tron liderki!

Na żywo Iga Świątek - Jelena Ostapenko Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 6:3, 3:6, 1:6 KONIEC! IGA ŚWIĄTEK PRZEGRAŁA 6:3, 3:6, 1:6 Z JELENĄ OSTAPENKO! Broniąca tytułu Polka odpadła z US Open już w 4. rundzie i na pewno po 75 tygodniach prowadzenia straci tron liderki rankingu WTA. Nowym numerem 1 będzie Aryna Sabalenka. 0-40 Piekielny return Ostapenko. PIŁKI MECZOWE 0-30 Nieudana akcja Polki przy siatce. Rywalka łatwo ją minęła 6:3, 3:6, 5:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga jeszcze walczy! Na koniec znakomity return Polki 40-15 Iga ma szanse na przełamanie 30-15 Penko ruszyła do siatki, ale nie był to dobry atak 15-15 15-0 Dobry return Polki 6:3, 3:6, 0:5 Gem Ostapenko PRZEŁAMANIE. Na koniec błąd Igi, której gra zupełnie się rozleciała po naporem grającej jak w transie Ostapenko. Polka o krok od porażki i straty prowadzenia w rankingu WTA 15-40 Potężny forhend Ostapenko. Iga znów nic nie mogła zrobić. Breakpointy 0-30 Potężny return Łotyszki. Iga przygaszona i nie ma pomysłu, co zrobić 0-15 I jeszcze do tego podwójny błąd serwisowy Polki. Jak nie idzie, to nie idzie 6:3, 3:6, 0:4 Gem Ostapenko. Rozpędzona Łotyszka wygrała go do zera. Znów przygnębiająca bezradność Igi 0-40 Znów znakomity serwis Łotyszki 0-30 Łotyszka jak w transie. Potężne serwisy i uderzenia 6:3, 3:6, 0:3 Gem Ostapenko PRZEŁAMANIE. Iga prowadziła 30-0, ale potem znów dała się zdominować potężnie returnującej rywalce. Łotyszka uderza bardzo mocno i celnie. Iga coraz bardziej bezradna 30-40 Iga nie radzi sobie z returnami rywalki. Breakpoint 30-30 Iga znów szybko oddała inicjatywę, potem był wygrywający forhend Łotyszki 30-15 Zabójczy return Penko 30-0 Dobry forhend Igi, wcześniej ładnie otworzyła sobie kort 6:3, 3:6, 0:2 Gem Ostapenko. Łotyszka znów poszła za ciosem. Czekamy na lepszą grę Igi, która ma coraz większe problemy z wygrywaniem własnych gemów serwisowych 30-40 Dobry serwis Łotyszki z dużą wyrzucającą rotacją 30-30 Podwójny błąd serwisowy Ostapenko 15-15 Mocny serwis Łotyszki 6:3, 3:6, 0:1 Gem Ostapenko PRZEŁAMANIE. Niesamowite. Iga dwa pierwsze breakpointy obroniła. Przy drugim dobrze zaserwowała, ale w dobrej sytuacji wpakowała piłkę w siatkę. Zupełnie nieudany forhend 30-40 Dwa nieudane returny Penko 0-40 Błąd Igi po mocnym returnie Ostapenko. Są breakpointy 0-30 Świetny bekhend Ostapenko po crossie. Znów robi się niedobrze Początek trzeciego seta. Serwuje Iga Świątek 6:3, 3:6 GEM I SET OSTAPENKO. Iga Świątek miała jeszcze szansę odrobić stratę przełamania, ale nie dała rady. Łotyszka wygrała drugiego seta. Przed nami decydująca partia Ostapenko ma piłkę setową 40-40 Niestety niecelny return Polki 40-30 Iga ma szansę na przełamanie! 30-30 Znakomity return Polki 15-30 Siódmy as serwisowy Ostapenko 6:3, 3:5 Gem Ostapenko PRZEŁAMANIE. Niestety Iga znów traci serwis. Ten gem jej nie wyszedł. Myliła się pod presją. Łotyszka blisko wygrania drugiego seta 15-40 Iga przestrzeliła z forhendu. Rywalka ma breakpointy 0-30 Podwójny błąd serwisowy Igi. Są problemy... 6:3, 3:4 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wygrała do zera gema przy podaniu rywalki. Najpierw błędy Ostapenko, potem zabójczy return Świątek! 40-0 Podwójny błąd serwisowy Ostapenko. Są breakpointy! 30-0 dla Polki 6:3, 2:4 Gem Świątek. Polka zaczęła gema od błędu, ale potem imponowała świetną grą. Była dokładniejsza w bardzo szybkich wymianach, zmuszając rywalkę do pomyek 40-15 Szybkie wymiany, teraz dokładniejsza była Iga 15-15 Dobry serwis Igi, mniej siły więcej precyzji 6:3, 1:4 Gem Ostapenko. Łotyszka coraz lepiej serwuje. Iga goniła teraz rywalkę, ale na koniec Ostapenko znów zaserwowała tak, że Polka nie dała rady odegrać 30-40 Dobry return Igi 15-30 Iga zagrała w siatkę po precyzyjnym bekhendzie Penko 6:3, 1:3 Gem Świątek. Polka obroniła podanie, choć znów było nerwowo. Iga popełnia nieco więcej błędów niż w pierwszym secie, a Ostapenko podniosła swój poziom 30-30 Fatalny błąd Igi z bekhendu. Gra teraz nerwowo 15-15 Potężny return Łotyszki 15-0 As serwisowy Igi 6:3, 0:3 Gem Ostapenko. Łotyszka niebezpiecznie się rozkręciła. Szybko wygrywa kolejne punkty. Iga teraz grała słabiej, dała się zdominować 15-40 0-30 Łotyszka poszła za ciosem. Wygrywa szybko kolejne punkty 6:3, 0:2 Gem Ostapenko PRZEŁAMANIE. Iga traci serwis. Prowadziła 40-15, ale potem popełniała błędy, które okazały się kosztowne Breakpoint. Taśma pomogła Ostapenko po returnie. Iga nic nie mogła tutaj zrobić 40-40 Teraz niewymuszony błąd Polki. Forhend w siatkę 40-30 Błąd Igi popełniony pod presją 15-15 Dobry serwis Igi na ciało rywalki 0-15 Techniczne zagranie Łotyszki 6;3, 0:1 Gem Ostapenko. Łotyszka zaczęła od błędu, ale potem grała szybko, efektownie i bardzo skutecznie. Obroniła podanie w świetnym stylu 15-40 Znów mocny forhend Ostapenko w otwarty kort 15-30 Potężny forhend Łotyszki Początek drugiego seta. Serwuje Jelena Ostapenko It's set 1ga!



She goes up 6-3 on Ostapenko. pic.twitter.com/kNjdDX5fDr — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2023 6:3 JAZDA! GEM I SET IGA ŚWIĄTEK! Na koniec dobry serwis Polki, która wygrywa seta 6:3. Cieszy dobra gra Igi, ale na Ostapenko trzeba uważać, bo często odwraca losy meczu po porażce w pierwszym secie 40-30 Taśma teraz bardzo pomogła Idze! Jest piłka setowa! 30-30 Niecelny return Penko 15-30 Znów mocny forhend Ostapenko. Iga pod presją odegrała za krótko 15-15 Potężny płaski forhend Łotyszki 15-0 Mocny serwis Igi na ciało rywalki 5:3 Gem Ostapenko. Na koniec bardzo mocne serwisy Łotyszki. Trafiała w kort 30-30 Nieudany return Igi 15-15 As serwisowy Ostapenko 15-0 Dobry return naszej gwiazdy 5:2 Gem Świątek. Wygrany pewnie i do zera. Dobre serwisy Igi i błędy Ostapenko, która zaczyna się złościć. A niech się wścieka 40-0 Kolejny błąd Łotyszki 30-0 As serwisowy Igi! Penko w swoim stylu kłóci się z aparaturą techniczną. Wyjątkowo antypatyczna postać... 4:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE! JAZDAAAA! Niesamowity gem, dużo szybkich wymian. Na koniec piękna kontra Igi, rywalka minięta przy siatce Iga znów ma szansę na przełamanie 40-40 Mocny forhend Penko po dobrym serwisie Co za wymiana! Ale tempo! W końcu pomyliła się Ostapenko. Jest breakpoint. 40-30 40-40 Mocny ale niecelny forhend Łotyszki 15-15 Precyzyjny drugi serwis Ostapenko Who ya got? pic.twitter.com/0jf53l6Ob2 — wta (@WTA) September 4, 2023 3:2 Gem Świątek. Polka obroniła podanie, mimo, że rywalka znów wywierała niesamowitą presję. Popełniała też błędy. Na koniec fatalna pomyłka Ostapenko przy siatce 40-15 Błąd Ostapenko, wszystko uderza z całej siły, taki ma styl 30-15 Niecelny return Łotyszki 15-15 Świetny forhend Igi 2:2 Gem Ostapenko. Iga prowadziło 30-0. Zapachniało przełamanie, ale potem Polce brakowało trochę dokładności, a Ostapenko grała jak w transie 30-40 Niesamowita wymiana. Na koniec potężne uderzenie Łotyszki 30-30 Dwa minimalne auty po zagraniach Igi. Bardzo szybkie tempo wymian 30-0 Przestrzeliła Łotyszka 15-0 Kapitalny return Polki 2:1 Gem Świątek. Było nerwowo, ale na koniec Iga popisała się bardzo precyzyjnym serwisem. Podanie obronione i Iga już prowadzi 40-30 Łotyszka znów przestrzeliła z returnu 30-30 Po błędzie Igi, a kort był już otwarty. Zagrała w siatkę 15-15 Mony ale niecelny return Ostapenko 1:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga szybko odrobiła straty! Na koniec mocny i głęboki return liderki rankingu 40-30 As serwisowy Łotyszki 40-15 Mocny atak Igi i są breakpointy 30-15 Iga zaskoczyła slajsem, Łotyszka zagrała w siatkę 15-15 Iga ruszyła z konieczności do siatki. Rywalka zagrała w siatkę 0-15 Szybka wymiana, bardzo efektowna. Na koniec wygrywające uderzenie Ostapenko 0:1 Gem Ostapenko PRZEŁAMANIE. Iga słabo serwowała, nie trafiała pierwszym podaniem i pojawiły się problemy. Mocne returny Łotyszki zrobiły swoja. Na koniec znów Iga po drugim podaniu oddała inicjatywę i pod presją popełniła błąd Iga broni breakpointa po mocnym returnie rywalki Równowaga po podwójnym błędzie serwisowym Igi. Ryzykuje przy drugim podaniu 40-40 Mocny return Ostapenko 40-30 30-30 Łotyszka mocno ale w siatkę. Iga serwuje dużo na ciało rywalki 15-30 Potężny bekhend Ostapenko 15-15 Lepszy serwis Polki 0-15 Iga pomyliła się z forhendu po agresywnym returnie Ostapenko GRAMY! Serwuje Iga Świątek! Za chwilę początek spotkania Jeżeli dobrze usłyszeliśmy, to losowanie wygrała Iga Świątek i wybrała serwis Trwa już rozgrzewka Polka dziś w czarno-granatowym stroju Iga Świątek i Jelena Ostapenko właśnie pojawiły się na Arthur Ashe Stadium! Wyniki poprzednich meczów Igi Świątek z Jeleną Ostapenko. Trzy porażki Ostapenko is 3-0 versus Swiatek 👀



Dubai 2022 - 4-6, 6-1, 7-6

Indian Wells 2021 - 6-4, 6-3

Birmingham 2019 - 6-0, 6-2 pic.twitter.com/SC1bbmfZMP — Tennis Channel (@TennisChannel) September 4, 2023 Iga Świątek po raz pierwszy w tej edycji US Open zagra w sesji wieczornej. A wtedy panują zupełnie inne warunki. Gra pewnie będzie nieco wolniejsza A ta młoda pani czeka już w ćwierćfinale na lepszą z pary Świątek - Ostapenko Coco Gauff is quarterfinals bound! 🗣️#USOpen pic.twitter.com/rXroxbV6eb — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2023 Djoković pokonał Gojo 6:2, 7:5, 6:4. Iga Świątek i Jelena Ostapenko pojawią się na korcie ok. godziny 3:55-4:00 Iga Świątek przegląda już notatki przed meczem #ReadWithIga pic.twitter.com/U3SFi6Zkcd — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) September 3, 2023 W meczu Djoković - Gojo jest już 6:2, 7:5 (godz. 2:54). Coraz bliżej do meczu Igi Świątek W meczu Djoković - Gojo jest 6:3, 3:4 (godz. 2:30) Na lepszą z pary Świątek - Ostapenko czeka już Coco Gauff, która pokonała Karolinę Woźniacką Trwa już mecz Djoković - Gojo. Po zakończeniu tego spotkania i Athur Ashe Stadium wyjdzie Iga Świątek Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jelena Ostapenko w 4. rundzie US Open. Początek spotkania ok. godziny 3-4 w nocy polskiego czasu, po zakończeniu meczu Djoković - Gojo

Iga Świątek walczy z Jelena Ostapenko w 4. rundzie US Open. Polka zdążyła już się boleśnie przekonać, jak groźną i niewygodną rywalką potrafi być potężnie zbudowana Łotyszka. Przegrała z nią wszystkie trzy mecze. - Przez ostatnie dwa lata nauczyłam się dużo, jak grać na szybkich kortach przeciwko mocno uderzającym rywalkom - powiedziała Iga Świątek pytana o mecz z Ostapenko. Jeżeli Polka przegra z Łotyszką, już na pewno po 75 tygodniach prowadzenia straci tron liderki rankingu WTA. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Ostapenko.

Iga Świątek i Jelena Ostapenko grały ze sobą trzykrotnie i za każdym razem górą była Łotyszka. Z Jeleną jest trochę tak, że jednego dnia może zagrać perfekcyjny mecz i trafiać wszystko w kort, mimo, że naprawdę dużo ryzykuje, a innego dnia jest inaczej, więc nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać - analizuje Iga Świątek. - W pewnym sensie akceptuję to, że te wszystkie zawodniczki grają swój najlepszy tenis przeciwko mnie, doświadczyłam już tego kila razy. Przeciwko niej nie gra się łatwo. Ostatnio rozegrałyśmy zacięty mecz w Dubaju. Jestem coraz bliżej, żeby ją pokonać, więc zobaczymy - dodała Iga.

To Jelena Ostapenko była ostatnią tenisistką, która pokonała Igę Świątek przed jej niesamowitą serią 37 zwycięstw rok temu. Zrobiła to w Dubaju, wygrywając z będącą wtedy już w dobrej formie Igą 4:6, 6:1, 7:6. Wcześniej Ostapenko ograła Świątek w 2021 r. w Indian Wells (6:4, 6:3) i w 2019 r. w Birmingham (6:0, 6:2). -

Jeleną Ostapenko to zawodniczka niezwykle chimeryczna. Potrafi wyjść na kort i psuć wszystko, przegrywając sromotnie. Ale kiedy ma dobry dzień i trafia w kort, jej niszczycielska siła jest groźna dla każdej rywalki. - Po prostu zagram swój tenis i postaram się skupić jeszcze bardziej na sobie - powiedziała Jelena Ostapenko pytana o mecz z Igą Świątek w 4. rundzie US Open. - To na pewno będzie ciężki mecz, ale z drugiej strony, nie mam nic do stracenia. Jestem już w czwartej rundzie, a to już wspaniałe osiągnięcie, zwłaszcza, że to końcówka sezonu. Dlatego po prostu spróbuję zagrać swój najlepszy tenis. Ona jest teraz całkiem regularna, wygrywa dużo meczów, ale też nie jest łatwo być numerem jeden, bo wszyscy chcą cię pokonać. Prawdopodobnie właśnie to wykorzystam. Z pewnością łatwiej jest grać, kiedy nie jesteś faworytką. W poprzednich trzech meczach to mi dawano większe szanse, a wtedy zawsze jest większa presja. Teraz zagram z większą swobodą i będę się cieszyła tym spotkaniem - dodała Ostapenko.