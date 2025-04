i Autor: TOM WELLER/DPA VIA AP Iga Świątek

Takie święta Igi

Nie pozwolili Idze Świątek grać. Tak spędziła w Niemczech Wielki Piątek. Wszystko pokazali

Iga Świątek już w środę (16 kwietnia) awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Stuttgarcie, ale ten rozegra dopiero w sobotę, 19 kwietnia. Jej rywalką będzie Jelena Ostapenko, z którą jeszcze nigdy nie wygrała. Dzień przed tym starciem tenisistki otrzymały wolne w związku z Wielkim Piątkiem. Mimo to, Świątek i tak zadbała o swoje przygotowanie do meczu z Ostapenko.