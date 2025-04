Wielka zmiana u Igi Świątek. Od razu to zauważyli. Tenisistka zabrała głos

Wielka zmiana u Igi Świątek w Stuttgarcie

Po trzech tygodniach przerwy i porażce z Aleksandrą Ealą w ćwierćfinale w Miami, Iga Świątek wróciła do gry. W środę (16 kwietnia) rozpoczęła ulubioną część sezonu na mączce. To na niej uchodzi za największą specjalistkę i odnosiła w ostatnich latach największe sukcesy. Swoją moc pokazała już w pierwszym meczu turnieju rangi WTA 500 w Stuttgarcie z Chorwatką Janą Fett. 153. tenisistka świata tylko na początku drugiego seta nawiązała z nią walkę, ale od prowadzenia 2:0 sześć kolejnych gemów padło łupem Świątek. Ostatecznie Polka wygrała w mniej niż 80 minut 6:2, 6:2 i zameldowała się w ćwierćfinale.

Więcej emocji niż sam mecz z Fett wzbudziła za to stylizacja raszynianki. Iga weszła bowiem w nową część sezonu z zupełnie nowym strojem, który zachwycił m.in. komentatorkę Canal+ Sport, Paulę Kanię-Choduń. - Twoja prezencja dzisiaj - topowa! Czy maczałaś palce w tworzeniu tego nowego stroju? - zaczęła pomeczową rozmowę ze Świątek.

- Tak, chociaż ta sukienka to nie jest właściwie nic nowego. Miałam okazję w niej zagrać chyba w Warszawie w 2023 r. i w Bad Homburg. Chciałam trochę wrócić do tego outfitu, bo jest bardzo elegancki. Też rzadko kiedy wybieram czarny strój, bo w większości miejsc, w których gramy, jest jednak gorąco. Tutaj w hali uznałam, że to będzie idealne połączenie z czapeczką i butami. Generalnie stosuję się do rad ludzi, którzy się na tym znają, ale miałam trochę wpływu na tę sukienkę - przyznała Świątek.

Z kim i kiedy ćwierćfinał Świątek w Stuttgarcie?

Wiceliderka rankingu WTA w nowym stroju jest już w ćwierćfinale jednego z ulubionych turniejów w Stuttgarcie. W nim czeka ją znacznie trudniejsze wyzwanie. Najbliższą rywalką Świątek będzie bowiem zwyciężczyni czwartkowego meczu pomiędzy Emmą Navarro a... Jeleną Ostapenko. Niewykluczone więc, że Polka ponownie zmierzy się ze swoją łotewską zmorą, z którą w tym roku przegrała już w półfinale w Dosze. Mecz potencjalnych rywalek Igi zamknie czwartkowe zmagania w Stuttgarcie. Sam ćwierćfinał odbędzie się z kolei w Wielką Sobotę, 19 kwietnia. W piątek tenisistki mają dzień przerwy.

Posłuchajcie, co do powiedzenia miała Iga Świątek po zakończeniu meczu z Janą Fett! 🎙️👇 pic.twitter.com/Y4lnGfHNQd— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 16, 2025