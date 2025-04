WTA Stuttgart PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek? Nagrody pieniężne w Stuttgarcie robią wrażenie!

Iga Świątek walczy w turnieju WTA w Stuttgarcie. Do wygrania są premie finansowe oraz oczywiście efektowne Porsche. Producent drogich aut jest głównym sponsorem zawodów, a teraz w Stuttgarcie do wygrania będzie jeszcze bardziej wypasiona fura. Niemcy pochwalili się, że nagroda dla triumfatorki to Porsche Macan Turbo. Napędzana energią elektryczną fura warta jest ok. 530 tys. złotych. Rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 3,3 sek, a prędkość maksymalna to 260 km/h. Ostatnio Iga Świątek poruszała się po ulicach Warszawy czarnym porsche panamera, o czym informował "Super Express". Teraz ma okazję przesiąść się do jeszcze lepszego auta z niemieckiego koncernu.

Ile zarobiła Iga Świątek? WTA Stuttgart 2025 PREMIE

Rywalizacja na kortach w Stuttgarcie toczy się nie tylko o Porsche, sławę i rankingowe punkty, ale również o duże pieniądze. Tenisistki rywalizują o wysokie nagrody. Poniżej lista premii w WTA Stuttgart 2025

I runda - 9 828 euro

II runda - 13 760 euro

1/4 finału - 27 040 euro

1/2 finału - 51 305 euro

Finalistka - 87 828 euro

Zwycięzca - 142 610 euro

Iga Świątek turniej WTA w Stuttgarcie zwany jako Porsche Tennis Grand Prix wygrała już dwa razy - w 2022 i 2023 r. W obu finałach pokonała wtedy Arynę Sabalenkę. Rok temu Polka uległa w półfinale (3:6, 6:4, 3:6) Jelenie Rybakinie. Teraz spróbuje znów wygrać luksusowe porsche - jedną z nagród na triumfatorki. Iga Świątek jest ambasadorką tej niemieckiej marki, więc traktuje turniej w Stuttgarcie bardzo prestiżowo. Zawody rozgrywane są w hali na specyficznej, bardzo śliskiej mączce wysypanej na twarde podłoże. Gra toczy jak dość szybko jak na korty ziemne.

