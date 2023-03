Iga Świątek pojechała czarnym porsche na sesję zdjęciową! Mamy ZDJĘCIA PAPARAZZI

Co dolega Idze Świątek? Ważne słowa lekarza, mogło dojść do dramatu?

Iga Świątek leczy kontuzję żeber, a do gry ma wrócić 17 kwietnia w Stuttgarcie, gdzie rok temu wygrała efektowne porsche. Na razie jeździ czarnym porsche panamera. W czwartek rano wyruszyła nim z rodzinnego domu w Raszynie i pojechała do studia na warszawskim Mokotowie. Iga Świątek zabrała ze sobą tenisowe rakiety, więc chodziło pewnie o sesję zdjęciową lub reklamówkę dla jednego ze sponsorów. Mężczyzna, z którym się spotkała pod studiem, zabrał z auta Igi torbę z rakietami tenisowymi i zaniósł ją do studia, w którym liderka rankingu spędziła cały dzień, aż do wieczora.

Iga Świątek z powodu dokuczliwego bólu żeber nie broni w Miami Open tytułu, ale wiadomo już po turnieju na Florydzie w rankingu wciąż będzie mieć przewagę ponad 2 tys. punktów. To dlatego, że goniąca ją Aryna Sabalenka (nr 2 WTA) odpadła z Miami Open już w ćwierćfinale (przegrała 4:6, 4:6 z Soraną Cirsteą).