Aryna Sabalenka za burtą Miami Open! To świetny wynik dla Igi Świątek!

Co dolega Idze Świątek? Ważne słowa lekarza, mogło dojść do dramatu?

Na początku 2023 r. Iga Świątek miała aż 6030 punktów przewagi w rankingu WTA. Ta w kolejnych miesiącach topniała, a po Miami Open, z którego kontuzjowana Polka wycofała się, z jej konta zniknie aż 1000 pkt za ubiegłoroczne zwycięstwo. Gdyby Aryna Sabalenka podbiła Florydę, traciłaby do Igi już tylko 1245 pkt. Ale ten scenariusz już Świątek i jej kibicom nie grozi. Białorusinka przegrała właśnie w 1/4 finału Miami Open 4:6:, 4:6 z Rumunką Soraną Cirsteą, ostatnią tenisistką, którą Polka pokonała przed wymuszoną urazem przerwą (6:2, 6:3 w ćwierćfinale Indian Wells).

- Oczywiście stracę teraz punkty z tego turnieju, ale to niczego nie zmienia w moim podejściu i nastawieniu mentalnym - powiedziała Iga Świątek w Miami, tłumacząc mediom, dlaczego postanowiła wycofać się z turnieju i skupić się na leczeniu kontuzji żeber. Uszkodziła je, kaszląc w czasie przechodzonej infekcji. - Miałam świadomość na początku sezonu, że ciężko mi będzie obronić te wszystkie punkty, bo takie serie zwycięstw, jak w poprzednim sezonie, to rzadkość, nie zdarzają się co rok. Robię co w mojej mocy, aby grać jak najlepiej. Na pewno ten turniej nie poprawi mojej sytuacji. Ale z drugiej strony, kontuzje się zdarzają, a ja nie leczyłam żadnego poważnego urazu już od trzech lat temu - dodała Polka, która do gry ma wrócić w drugiej połowie kwietnia, już na mączce w Stuttgarcie. Tam też bronić będzie tytułu i dużo punktów (470 pkt), tak samo jak w kolejnych startach - w Rzymie (900 pkt) i paryskim Roland Garros (2000 pkt).