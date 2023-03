Iga Świątek nie zagra w Miami Open?! Niepokojące sygnały, dziś konferencja prasowa i decyzja!

Iga Świątek dzisiaj ogłosi decyzję, czy zagra w Miami Open. Zmagającą się z bolesną kontuzją żeber Polka wczoraj poznała pierwszą rywalkę i w 2. rundzie ma zmierzyć się znowu z Claire Liu, którą niedawno zdemolowała w Indian Wells 6:0, 6:1. Mecz Świątek - Liu zaplanowano na czwartek 23 marca, ale nie wiadomo, czy do niego dojdzie. A wszystko przez kontuzję żeber liderki rankingu. Wczoraj Iga Świątek nie trenowała na obiektach Miami Open, a dziś też nie ma jej w planach treningowych. Ostatnie dni spędziła w IMG Tennis Academy na Florydzie, luksusowym ośrodku treningowym agencji menedżerskiej, z którą współpracuje. Iga Świątek dzisiaj ok. godziny 17 spotka się z mediami i ogłosi swoją decyzję.

Czy Iga Świątek zagra w Miami Open? Dziś decyzja!

Rok temu Iga Świątek w Miami skompletowała słoneczny dublet, jak nazywany jest triumf w obu wielkich marcowych turniejach w USA. Po wygraniu Indian Wells podbiła również Florydę, pokonując w finale 6:4, 6:0 Naomi Osakę. W tej edycji turnieju liderka rankingu WTA miała zagrać już w nowych strojach. Iga Świątek kończy współpracę z marką odzieżową Asics, a podpisała kontrakt ze szwajcarską marką ON, z którą związany jest Roger Federer. Niestety plany może pokrzyżować kontuzja. - Odczuwam ból w okolicach żeber, więc na pewno wykorzystam dni wolne przed Miami Open na regenerację i zadbanie o zdrowie. Jestem pewna, że dzień czy dwa dni odpoczynku mi pomogą - powiedziała Iga Świątek po porażce 2:6, 2:6 z Jeleną Rybakiną w Indian Wells.

Kontuzja Igi Świątek? Co z Miami Open? Czy Polka zagra?

- Będziemy konsultować się z zespołem medycznym. Na pewno wykorzystam te dni wolne przed Miami, więc właściwie dobrze, że mam jeszcze jeden dodatkowy dzień - powiedziała Iga Świątek. - Muszę poddać się kilku badaniom i zobaczyć, co się dzieje. Jeszcze nie wiem, czy to poważna kontuzja - dodała. - Na razie przygotowuję się do gry w Miami, ale zobaczymy, co przyniosą kolejne dni. Jeszcze nie wiem. Na pewno jest to dla mnie nowa sytuacja. Ostatni raz grałam z kontuzją na Roland Garros 2019. Byłam więc wtedy bardzo młoda. Teraz to zupełnie inny poziom i czuję, że przystępując do tych meczów, trzeba być w stu procentach sprawnym - stwierdziła Polka.

She may be leaving #TennisParadise but @iga_swiatek still has time to make a fan's day 💜 pic.twitter.com/sBKucaJmQG— wta (@WTA) March 18, 2023