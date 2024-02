Hurkacz - Griekspoor RELACJA NA ŻYWO. Hubert Hurkacz walczy o ćwierćfinał w Rotterdamie! Rywalem Polaka Tallon Griekspoor WYNIK na żywo

Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor -:-. -:-

Po przegranej w półfinale turnieju ATP w Marsylii z Ugo Humbertem, Hubert Hurkacz udał się do Rotterdamu, gdzie już w I rundzie miał niemałe problemy. Polak po dwóch godzinach i dwudziestu minutach co prawda wygrał 6:3, 6:7(9), 7:6(9), jednak Czech Jiri Lehecka dał się wrocławianinowi we znaki. W kolejnym spotkaniu jego rywalem jest reprezentant gospodarzy, Tallon Griekspoor, który w poprzednim spotkaniu pokonał nieco wyżej notowanego w rankingu ATP Lorenzo Musettiego 3:6, 7:6(7), 7:6(3). Holender na korcie spędził prawie trzy godziny, jednak wygrana z pewnością sprawi, że w meczu Hurkacz - Griekspoor tanio on skóry nie sprzeda. Zapraszamy na relację na żywo!