Hurkacz – O'Connel KIEDY? o której gra Hubert Hurkacz w ATP Dubaj Hurkacz – O'Connel kiedy i o której mecz Hurkacza

Hurkacz – O'Connel KIEDY? O której gra Hubert Hurkacz w ATP Dubaj

Hubert Hurkacz nie bez problemów wygrał pierwsze spotkanie w turnieju ATP 500 w Dubaju. W jego starciu ze Struffem nie doszło do żadnego przełamania, więc jak nietrudno się domyślić, fani byli świadkami kolejnych tie-breaków z udziałem wrocławianina. I to aż trzech, bowiem po dwóch setach był wynik remisowy. Ostatecznie po 2 godzinach i 40 minutach walki lepszy okazał się Polak, choć musiał bronić dwóch piłek meczowych – jednej przy serwisie rywala, drugiej już przy swoim. Gdy sam otrzymał pierwszą szansę na skończenie meczu, to wykorzystał ją od razu.

ATP Dubaj Hurkacz – O'Connel kiedy i o której mecz Hurkacza. Hurkacz – O'Connel data i godzina

Teraz przed Hurkaczem teoretycznie łatwiejsze zadanie. Na jego drodze stanie zdecydowanie niżej notowany przeciwnik, Christopher O'Connel. Do tej pory z Australijczykiem mierzył się on tylko raz – podczas turnieju w Stuttgarcie w 2023 roku i wówczas górą był Polak. Co ciekawe, miało to miejsce w ćwierćfinale tego turnieju, a w półfinale Hurkacz przegrał ze Struffem. Tym razem kolejność gry z tymi rywalami jest odwrotna, ale miejmy nadzieję, że zakończy się dwoma zwycięstwami.

Mecz Hubert Hurkacz – Christopher O'Connel odbędzie się w środę, 28 lutego. Godziny meczu jeszcze nie poznaliśmy. Gdy organizatorzy ją ogłoszą podamy ją w tym miejscu.