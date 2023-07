Iga Świątek - Martić TV Transmisja NA ŻYWO Wimbledon Gdzie oglądać mecz Świątek - Martić STREAM ONLINE LIVE 7.07.203 Na jakim programie Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Petrą Martić mecz w 3. rundzie Wimbledonu. Jeżeli Polka pokona Chorwatkę, to w kolejnej rundzie zagra z Magdą Linette albo Belindą Bencic. Liderka rankingu WTA pozostaje faworytką numer 1 bukmacherów do triumfu w Wimbledonie. Wygrała już 12 meczów z rzędu - 7 na mączce i 5 na trawie. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Świątek w TV dzisiaj.

Iga Świątek i Petra Martić grały ze sobą dwa razy, a bilans tej rywalizacji to 2-0 dla naszej tenisistki. Polka pokonała Chorwatkę najpierw 6:1, 6:3 w Indian Wells w 2021, a ostatnio w tym sezonie rozgromiła ją 6:0, 6:3 w Madrycie,. Atuty wysokiej Martić to potężny serwis i mocny forhend. Jednak zmuszona do biegania popełnia błędy. A Iga Świątek znana jest z tego, że niemiłosiernie gania rywalki po korcie, wywierając presję i narzucając mordercze tempo. W Madrycie Iga Świątek umiejętnie wymuszała kolejne pomyłki chorwackiej rywalki i teraz powinno być podobnie. Kilka lat temu trenerką Petry Martić była Polka Sandra Zaniewska.

Iga Świątek po awansie do 3. rundy Wimbledonu i pewnym zwycięstwie 6:2, 6:0 nad Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo wciąż jest faworytką numer 1 do wygrania londyńskiego Szlema. Jeszcze nie tak dawno temu Polka mówiła, że nie rozumie trawy. Teraz po serii świetnych występów bije od niej duża pewność siebie. Złapała luz i nauczyła się grać na tej nawierzchni. Potwierdziła to w meczu z Sorribes Tormo. - Iga cały czas dojrzewa jako tenisistka i do trawy też musiała dorosnąć. Teraz ma już kilka lat doświadczenia w tourze, a wcześniej tak naprawdę miała za sobą za mało treningów na trawie i dlatego tak to wyglądało - komentuje w rozmowie z Super Expressem" Tomasz Świątek, ojciec tenisistki. - Teraz pojechali do Niemiec spokojnie potrenować i zagrać w turnieju w Bad Homburg. To był dobry pomysł. Iga miała czas, żeby poczuć tę nawierzchnię i uwierzyć, że może na niej dobrze grać. Uważam, że to była jedyna słuszna droga - dodał.

Iga Świątek w Paryżu obroniła tron liderki rankingu WTA, ale Aryna Sabalenka w Londynie znów ma szansę ją wyprzedzić. Jeżeli Polka dojdzie do ćwierćfinału, Białorusinka będzie musiała wygrać Wimbledon, żeby zostać nowym numerem 1. Jeśli Świątek odpadnie wcześniej, Sabalenka wyprzedzi ją, jeżeli dojdzie do finału. Iga na tenisowym tronie zasiada już 66. tydzień, co daje jej 11. miejsce na liście wszech czasów. Teraz goni Karolinę Woźniacką, która panowała w sumie przez 71 tygodni.

Mecz Iga Świątek - Petra Martić w 3. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w piątek 7 lipca. Początek meczu Świątek - Martić ok. godziny 17.30-18.00 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 14.30 po meczu Alcaraz - Muller i dokończeniu meczu Murray - Tsitipas od stanu 2-1 w setach). Transmisja TV meczu Świątek - Martić na Polsacie Sport oraz online w usłudze Polsat BOX GO