Iga Świątek - Petra Martić RELACJA NA ŻYWO Wimbledon Iga Świątek - Martić WYNIK NA ŻYWO Relacja live online

Na żywo Iga Świątek - Petra Martić Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Petra Martić w 3. rundzie Wimbledonu. Początek spotkania ok. godziny 17.30

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Petrą Martić w 3. rundzie Wimbledonu. Polka pozostaje faworytką numer 1 bukmacherów do triumfu w Wimbledonie. Wygrała już 12 meczów z rzędu - 7 na mączce i 5 na trawie. Iga Świątek w Londynie znów broni fotela liderki rankingu WTA. Jeżeli Polka dojdzie do ćwierćfinału, Aryna Sabalenka będzie musiała wygrać Wimbledon, żeby zostać nowym numerem 1. Jeśli Świątek odpadnie wcześniej, Sabalenka wyprzedzi ją, jeżeli dojdzie do finału.

Iga Świątek i Petra Martić w 3. rundzie Wimbledonu zagrają ze sobą po raz trzeci. Polka ograła Chorwatkę najpierw 6:1, 6:3 w Indian Wells w 2021 r., a ostatnio rozgromiła ją 6:0, 6:3 w Madrycie, kilka miesięcy temu. Atuty wysokiej Martić (18 cm wzrostu) to potężny serwis i mocny forhend. Jednak zmuszona do biegania popełnia błędy. A Iga Świątek znana jest z tego, że niemiłosiernie gania rywalki po korcie, wywierając presję i narzucając mordercze tempo. W Madrycie Iga Świątek umiejętnie wymuszała kolejne pomyłki chorwackiej rywalki i teraz powinno być podobnie. Jeżeli Polka pokona Chorwatkę, to w kolejnej rundzie zagra z Magdą Linette albo Belindą Bencic.

Iga Świątek w Wimbledonie zmiata z londyńskiej trawy kolejne rywalki, a jej popisy podziwiają ikony sportu. Kiedy rozpędzona Polka demolowała Hiszpankę Sarę Sorribes Tormo (6:2, 6:0), w loży królewskiej oklaskiwał ją słynny David Beckham, legenda angielskiego futbolu. Dzisiaj też Iga Świątek zagra na nazywanym świątynią tenisa korcie centralnym. Atmosfera jest tam bardzo specyficzna, a w loży królewskiej zawsze zasiadają wielkie gwiazdy sportu, showbiznesu czy polityki. Tym razem mecz Polki oglądał David Beckham i często oklaskiwał rewelacyjne akcje liderki rankingu, która po ostatniej piłce rozbawiła go również w czasie pomeczowego wywiadu.

- Byłam bardzo zadowolona z tego, że właściwie od początku meczu powtarzałam sobie, żeby nie patrzeć, kto siedzi w loży honorowej, bo to potrafi rozproszyć - wyznała potem Iga Świątek. - Cieszę się, że byłam skoncentrowana i ani razu tam nie zerknęłam. Już po meczu faktycznie zobaczyłam, że David Beckham mnie oglądał i bardzo mnie to ucieszyło - dodała z uśmiechem polska mistrzyni. - W ubiegłym roku te trybuny trochę mnie nieco przytłoczyły. Teraz byłam bardzo skoncentrowana na pracy. Czuć, że to mekka tenisa. Słychać pogłos, a podczas przerw nie ma reklam ani muzyki. To sprawia, że wszystko jest bardziej eleganckie - dzieliła się wrażeniami Iga Świątek.

Mecz Iga Świątek - Petra Martić w 3. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w piątek 7 lipca. Początek meczu Świątek - Martić ok. godziny 17.30-18.00 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 14.30 po meczu Alcaraz - Muller i dokończeniu meczu Murray - Tsitipas od stanu 2-1 w setach). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo meczu Świątek - Martić.