Kiedy gra Iga Świątek z Bencic 4. runda Wimbledon Świątek - Bencic O której godzinie gra Iga Świątek 1/8 finału

Iga Świątek jest już w 4. rundzie (1/8 finału) Wimbledonu po zwycięstwie nad Chorwatką Petrą Martić. To już trzynaste zwycięstwo z rzędu rozpędzonej liderki rankingu, która teraz zagra ze szwajcarską mistrzynią olimpijską Belindą Bencic. Mecz Świątek - Bencic w 4. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w niedzielę 9 lipca 2023. Poniżej więcej informacji.

Kiedy gra Iga Świątek 4. runda Wimbledonu Świątek - Bencic O której godzinie gra Iga Świątek

Iga Świątek i Belinda Bencic w 4. rundzie Wimbledonu. Liderka rankingu oraz mistrzyni Roland Garros i US Open zagra z mistrzynią olimpijską. Świątek i Bencic grały ze sobą trzy razy i były to pasjonujące pojedynki. Zaczęło się od finału w Adelajdzie w 2021 r., który Polka wygrała 6:2, 6:2. Potem była przykra porażka Igi Świątek w 4. rundzie US Open - 6:7, 6:3. Ostatnio panie zmierzyły się w United Cup na początku tego sezonu. Iga wygrała to stojące na bardzo wysokim poziomie spotkanie 6:3, 7:6.

Iga Świątek - Belinda Bencic O której godzinie gra Iga Świątek 4. runda Wimbledon 1/8 finału

Iga Świątek zagra z Belindą Bencic, choć polscy kibice ostrzyli sobie zęby na jej pojedynek z Magdą Linette. Niestety Szwajcarka pokonała poznaniankę 6:3, 6:1. Świątek rozprawiła się z z Petrą Martić. - Gra przeciwko Belindzie zawsze jest wyzwaniem. Myślę, że do końca życia zapamiętam nasz tie-break w US Open, który trwał jakieś 22 minuty. Był jak koszmar - mówiła Iga Świątek, który wspomniany mecz w Nowym Jorku przegrała. - Ona jest bardzo doświadczoną zawodniczką i ma inny styl gry niż większość dziewczyn. Uderza piłkę dość wcześnie i trzeba być na to przygotowanym, zwłaszcza na szybkiej nawierzchni - dodała Polka.

Iga Świątek KIEDY gra kolejny mecz 4. rudna Wimbledon Kiedy mecz Świątek - Bencic 1/8 finału

Mecz Iga Świątek - Belinda Bencic w 4. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w niedzielę 9 lipca 2023 r. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Bencic. Transmisje TV z Wimbledonu 2023 na antenie Posltu Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.