Iga Świątek nie mogła się powstrzymać. Musiała o tym wspomnieć składając życzenia świąteczne swoim fanom

Iga Świątek jeszcze przed końcem 2023 roku rozpoczyna w zasadzie nowy sezon w tenisowym cyklu. Polka właśnie zakończyła rywalizację w pokazowym turnieju Światowej Ligi Tenisa w Abu Zabi, gdzie grała m.in. w drużynie z Hubertem Hurkaczem. Co więcej, już 29 grudnia oboje będą reprezentować nas w United Cup, w którym Polska bardzo dobrze zaprezentowała się rok temu, docierając do półfinału. Póki co jednak Iga Świątek może w miarę spokojnie spędzić Święta Bożego Narodzenia. Chętnie korzystająca z mediów społecznościowych 22-latka postanowiła od razu zwrócić się do swoich kibiców z życzeniami.

Iga Świątek złożyła fanom życzenia. Skupiła się na jednej rzeczy

Iga Świątek chętnie korzysta z mediów społecznościowych i jak sama wyznała, często robi to osobiście. Dzięki temu ma stały kontakt ze swoimi fanami ze wszystkimi zaletami i wadami tego rozwiązania. Najlepsza tenisistka na świecie często po zakończeniu rywalizacji w jakimś turnieju podsumowuje go dłuższym wpisem właśnie w mediach społecznościowych. Tym razem wpis był zdecydowanie krótszy i skupiał się bardziej na życzeniach.

Świątek podziękowała fanom za wsparcie i cieszyła się z tego, jak zakończył się przed sezonowa rywalizacja. Złożyła też życzenia urodzinowe Casprowi Ruudowi, z którym grała w jednej drużynie, a oprócz tego życzenia z okazji świąt, skupiając się na... wigilijnych potrawach. – Świetnie było tak zakończyć preseason. Dzięki za ostatnich kilka dni i za wsparcie, a Tobie Casper jeszcze raz życzę wszystkiego, co najlepsze z okazji urodzin. Na koniec...chcę życzyć Wam dobrych Świąt. I smacznej sałatki. I pierogów. I barszczu. I wszystkiego – napisała Świątek, dodając roześmianą emotikonę.

