i Autor: AP Byłe gwiazdy tenisa, a prywatnie małżeństwo: Steffi Graf i Andre Agassi

Zaskakujący powrót

55-letni Andre Agassi wraca na kort. Była wielka gwiazda tenisa znowu weźmie rakietę do ręki, ale... jest haczyk

Wielką karierę tenisową zakończył co prawda w 2006 roku, ale znowu zobaczymy go w akcji z rakietą w ręku. Andre Agassi, wybitny przed laty zawodnik, postanowił wrócić na kort i walczyć w gronie profesjonalistów, tyle że w nieco innej dyscyplinie, trochę przypominającej tenis – pickleballu. Amerykanin zadebiutuje podczas US Open Pickleball Championships w mikście z Anną Leigh Waters.