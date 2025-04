Agnieszka Radwańska zdradziła, jak przeżyła rozpad rodziny. Poruszajace wyznanie

- Żadne dziecko, niezależnie od tego, w jakim jest wieku, nie chce żeby rodzice się rozstali. Małe dzieci potrafią na dodatek same się o to obwiniać, bo jeszcze niewiele rozumieją - wspominała Agnieszka Radwańska rozwód rodziców w swojej książce "Jestem Isia". - Przeżyć rozwód rodziców pomógł nam fakt, że byłyśmy dorosłe i już z nimi nie mieszkałyśmy. No i nie stało się to z dnia na dzień, lecz ciągnęło się od wielu miesięcy, o czym doskonale wiedziałyśmy - dodała.