Alexandra Eala zapytana o Igę Świątek. Postawiła sprawę jasno przed meczem w Madrycie

- Teraz, gdy kurz już opadł, staram się nie myśleć tak dużo o Miami. Oczywiście, że przychodzi mi to na myśl, gdy wszyscy o to pytają, ale mówię sobie, że mam całe życie, żeby wspominać te chwile i zawsze będę mieć te wspomnienia. A tour trwa, rywalizacja trwa, więc teraz jestem w pełni skupiona na Madrycie - powiedziała Alexandra Eala, a pytana o rewanżowy mecz z Igą Świątek dodała: - Zdecydowanie uważam, że każdy mecz to inna historia. Nawet jeśli za każdym razem będzie to ta sama zawodniczka i zagram z nią o tej samej porze w przyszłym roku w Miami czy w Madrycie, to będzie to już inna historia niż ostatnio.