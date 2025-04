Iga Świątek spadnie w rankingu? Amerykanki już depczą jej po piętach!

55-letni Andre Agassi wraca na kort. Była wielka gwiazda tenisa znowu weźmie rakietę do ręki, ale... jest haczyk

Na początku sezonu kibice Igi Świątek liczyli, że raszynianka ruszy w pogoń za Aryną Sabalenką, która jesienią wykorzystała zawieszenie Polki i znów wyprzedziła ją w rankingu. Po kolejnych słabszych występach naszej gwiazdy przewaga nad Białorusinką jednak zamiast topnieć, zaczęła gwałtownie rosnąć. Na dodatek goniące naszą tenisistkę rywalki bardzo się do niej zbliżyły.

- Nie gram po to, by czegoś bronić, ale by zdobywać - powtarza Iga Świątek.

Trudna sytuacja Igi Świątek w rankingu WTA

Liczby są jednak nieubłagane - po odjęciu punktów, które tenisistki wywalczyły rok temu w Madrycie i wkrótce poznikają z ich kont, przewaga Igi Świątek nad Jessicą Pegulą i Coco Gauff to odpowiednio zaledwie 175 i 430 pkt! Pierwsza z Amerykanek rok temu leczyła kontuzję i straciła cały sezon na mączce, więc teraz niczego nie broni. A przecież w kolejnych dwóch turniejach - w Rzymie i paryskim Roland Garros - polska "Królowa Mączki" bronić będzie aż 3000 pkt! Jeżeli nie odbuduje formy na ulubionej nawierzchni, może zaliczyć duży spadek w rankingu.

ZOBACZ: Alexandra Eala zapytana o Igę Świątek. Postawiła sprawę jasno przed meczem w Madrycie

Po raz ostatni Iga Świątek zajmowała miejsce poza Top-2 w... marcu 2022 r. Zaraz potem najpierw została wiceliderką, a po abdykacji Ashleigh Barty objęła prowadzenie.

- Turniej w Madrycie sprawia, że przesuwam swoje granice. Wyciąga to co we mnie najlepsze - stwierdziła Iga przed pierwszym meczem w stolicy Hiszpanii.

Ranking po odjęciu punktów za Madryt 2024

1. A Sabalenka 10128 pkt

2. I. Światek 6393

3. J. Pegula 6218

4. C. Gauff 5963

5. J. Paolini 4820

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie