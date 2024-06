Iga Świątek skomentowała lanie kolejnej rywalki w Rolandzie Garrosie. Nie mogła się powstrzymać

Świątek idzie jak burza przez kolejne rundy

Po tym, jak toczą się kolejne mecze Igi Świątek w turnieju, aż trudno uwierzyć, że zabrakło jednego punktu w meczu z Naomi Osaką, a odpadłaby ona z Rolanda Garrosa już w 2. rundzie. Od tamtego spotkania nie ma litości dla rywalek i radzi sobie tylko lepiej. W walce o ćwierćfinał zafundowała rosyjskiej tenisistce Anastazji Potapowej wyjazd z turnieju na rowerze (rowerem określa się zwycięstwo 6:0, 6:0), a w samym ćwierćfinale w niewiele mniejszym wymiarze rozprawiła się z Marketą Vondrousovą, która była rozstawiona w turnieju z numerem „5”. Sama zawodniczka przyznała, że w zasadzie wszystko jej wychodziło tego dnia. – Szczerze myślę, że wszystko dzisiaj zadziałało, serwowałam nawet lepiej, niż w poprzednich rundach. To dało mi dodatkową pewność siebie. Ogólnie grałam swoją grę, wypełniałam założenia taktyczne – odpowiedziała Świątek na pierwsze pytanie od Marion Bartoli, dotyczące przebiegu meczu – Dzisiaj wszystko szło dobrze, jestem szczęśliwa, bo utrzymywałam koncentrację, mimo że tempo meczu czasami spadało. Chciałam grać swoją grę, nie ważne, jak grała Vondrousova – dodała Polka.

Teraz czas na Coco Gauff

Iga Świątek w półfinale turnieju zmierzy się z Coco Gauff, która jest obecnie 3. na świecie, ale ma fatalny bilans meczów z Polką – na 11 starć wygrała tylko jedno. Nasza zawodniczka nie lekceważy rywalki, choć nie przygotowuje się do starcia z nią w jakiś inny sposób. – Przygotowuję się jak do każdego kolejnego meczu, nie chcemy zmieniać swoich rutyn. Dobrze będzie po prostu iść do przodu, nie myśląc o tym meczu jak o czymś szczególnym, tylko jak o kolejnym spotkaniu, żeby nie dokładać sobie presji. Gra przeciwko Coco nie jest łatwa, ona lubi grać na mączce, zwłaszcza tutaj. Skupiam się na sobie, przygotujemy taktykę i zobaczymy – podkreśliła Świątek. Na koniec podziękowała, również w języku polskim wszystkim fanom, którzy przyjechali ją wspierać. Przyznała, że kocha grać w Paryżu, z roku na rok czuje coraz większe wsparcie fanów i czeka na nich w kolejnych meczach.