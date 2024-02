Iga Świątek - Sorana Cirstea Transmisja TV WTA Doha Gdzie oglądać mecz Świątek - Cirstea STREAM ONLINE LIVE 12.02.2024

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA w Dausze, a jej rywalką jest Sorana Cirstea, która pokonała 6:3, 6:2 Sloane Stephens. Polka i Rumunka w Dausze zagrają ze sobą po raz trzeci. Iga Świątek była górą w dwóch poprzednich pojedynkach. Najpierw wygrała 5:7, 6:3, 6:3 w Australian Open 2022, a potem 6:2, 6:3 w ćwierćfinale Indian Wells rok temu.

Iga Świątek w Dausze wraca do gry po ponad trzech tygodniach przerwy. Liderka rankingu powalczy w turnieju, w którym triumfowała w wielkim stylu w latach 2022 i 2023. Jeżeli skompletuje hat-tricka, zgarnie 532 tys. dolarów czyli ok. 2,1 mln zł. - Lubię to miejsce, dlatego zawsze miło tu wrócić. Nie mogłam się doczekać tego turnieju - powiedziała Iga Świątek. - Miałam już tutaj dwa dni treningów, żeby poznać kort i warunki. Ale z tego, co pamiętam w zeszłym roku, warunki były dość trudne, więc nie spodziewam się niczego. Po prostu dostosuję się do tego, co dzieje się na korcie i zobaczymy - dodała Polka.

Jeżeli Iga Świątek pokona Soranę Cirsteę, to dalej zrobi się coraz trudniej. W 3. rundzie Polka może wpaść na Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową (nr 19), z którą toczyła dramatyczne i zacięte boje (bilans 2-1), a w 1/4 finału - na jej największą zmorę czyli Jelenę Ostapenko (nr 11). Z będącą obecnie w wybornej formie Łotyszką Świątek nie wygrała jeszcze nigdy (bilans 0-4).

Rok temu Iga Świątek zareagowała na niepowodzenie w Australian Open najlepiej jak mogła. W porywającym stylu wygrała turniej WTA w Dausze, tracąc w całej imprezie zaledwie... 5 gemów i zgarniając drugiego złotego sokoła - nagrodę dla triumfatorki. Jeżeli znów podbije Katar, po raz pierwszy w karierze wygra ten sam turniej w trzech kolejnych latach. - Obrona tytułu? W zeszłym roku nauczyłam się, że nie ma sensu skupiać się na obronie czegokolwiek. To zupełnie inny rozdział i zupełnie inna historia. Zamierzam więc podejść do tego krok po kroku i tak naprawdę nie myśleć o tym, co wydarzyło się rok temu czy dwa lata temu, ponieważ za każdym razem jesteśmy w różnych momentach naszego życia - stwierdziła Iga Świątek. - Oczywiście byłoby miło, gdybym mogła tutaj dobrze grać, ale już nauczyłam się, że w tenisie nie można wiele oczekiwać, bo zawsze cię czymś zaskoczy. Więc naprawdę staram się robić wszystko krok po kroku.

Mecz Iga Świątek - Sorana Cirstea w 2. rundzie turnieju WTA w Dausze zostanie rozegrany w poniedziałek 12 lutego 2024. Początek meczu Świątek - Cirstea ok. godziny 16.30-17.30 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 13.30 po meczach Fręch - Azarenka i Osaka - Garcia). Transmisja TV z meczu Świątek - Cirstea w turnieju WTA Doha 2024 na antenie Canal+ Sport. Stream online na Canal+ ONLINE.

Najbliższe starty Świątek

11 lutego - WTA 1000 Doha

18 lutego - WTA 1000 Dubaj

6 marca - WTA 1000 Indian Wells

19 marca - WTA 1000 Miami Open