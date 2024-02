Iga Świątek - Sorana Cirstea Relacja NA ŻYWO WTA Doha Świątek - Cirstea WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Kibice Igi Świątek powinni wziąć sobie to do serca. Była tenisistka apeluje: Muszą się tego nauczyć [TYLKO U NAS]

Iga Świątek meczem z Soraną Cirsteą zaczyna walkę w turnieju WTA w Dausze,. Polka i Rumunka w Dausze zagrają ze sobą po raz trzeci. Iga Świątek była górą w dwóch poprzednich pojedynkach. Najpierw wygrała 5:7, 6:3, 6:3 w Australian Open 2022, a potem 6:2, 6:3 w ćwierćfinale Indian Wells rok temu. Liderka rankingu WTA w Dausze wraca do gry po ponad trzech tygodniach przerwy. W Katarze triumfowała w wielkim stylu w latach 2022 i 2023. - Lubię to miejsce, zawsze miło tu wrócić. Nie mogłam się doczekać tego turnieju - powiedziała Iga Świątek. - Miałam już tutaj dwa dni treningów, żeby poznać kort i warunki. Ale z tego, co pamiętam w zeszłym roku, warunki były dość trudne, więc nie spodziewam się niczego. Po prostu dostosuję się do tego, co będzie się działo na korcie i zobaczymy - dodała Polka.

Rok temu Iga Świątek zareagowała na niepowodzenie w Australian Open najlepiej jak mogła. W porywającym stylu wygrała turniej WTA w Dausze, tracąc w całej imprezie zaledwie... 5 gemów i zgarniając drugiego złotego sokoła - nagrodę dla triumfatorki. Jeżeli znów podbije Katar, po raz pierwszy w karierze wygra ten sam turniej w trzech kolejnych latach. - Obrona tytułu? W zeszłym roku nauczyłam się, że nie ma sensu skupiać się na obronie czegokolwiek. To zupełnie inny rozdział i zupełnie inna historia. Zamierzam więc podejść do tego krok po kroku i tak naprawdę nie myśleć o tym, co wydarzyło się rok temu czy dwa lata temu, ponieważ za każdym razem jesteśmy w różnych momentach naszego życia - stwierdziła Iga Świątek.

Mecz Iga Świątek - Sorana Cirstea w 2. rundzie turnieju WTA w Dausze zostanie rozegrany w poniedziałek 12 lutego 2024. Początek meczu Świątek - Cirstea ok. godziny 16.30-17.30 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 13.30 po meczach Fręch - Azarenka i Osaka - Garcia). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Cirstea w turnieju WTA Doha 2024.