Świątek nagle spytana czy jest szczęśliwa. Nie ukrywała zaskoczenia: „Nie wiedziałam, że jesteśmy na terapii”

Z Wimen bardzo dobrze mi się pracuje i od początku bardzo dobrze się dogadujemy. Jak mamy czas porozmawiać na spokojnie, to widać, że wszystko się dobrze układa, bo na meczach nie zawsze jest na to okazja. Tam mogę dostać komunikat w jednym zdaniu i nic więcej, a czasem cały stadion zagłusza trenera i nie do końca go słyszę. Tu boks jest przy korcie gdy będę miała potrzebę, to będę mogła zawsze do niego podejść i usłyszeć dobrą radę. Niezależnie od tego, co mi powie, dla mnie najważniejsze jest to, żebym była skoncentrowana i wiedziała, jaki mam cel na korcie i była pewna tego, co robię. Gdy będę miała takie nastawienie, będę w stanie także sama rozwiązywać problemy na korcie. To nie tak, że coaching odmieni nagle cały mecz. Cały czas o tym rozmawiamy i myślę, że idzie to w dobrym kierunku – przyznała Świątek.