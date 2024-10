Kim jest Wim Fissette? Iga Świątek ma nowego trenera. Belg prowadził wiele utytułowanych zawodniczek

Rosjanie nie mają litości dla Igi Świątek. Włosy stają dęba na to, co o niej napisali, brutalniej się nie dało

Kim jest Wim Fissette?

Od czwartku 17 października Wim Fissette jest nowym trenerem Igi Świątek, który zastąpił na tym miejscu Tomasz Wiktorowskiego. W ostatnich dniach nie brakowało plotek i doniesień medialnych o tym, kto może teraz pracować z najlepszą polską tenisistką, a ostatecznie ta zdecydowała się właśnie na zatrudnienie Belga. Urodzony w 1980 roku trener, jeszcze jako zawodnik nie zrobił co prawda spektakularnej kariery, jednak jego osiągnięcia w roli trenera są wręcz imponujące i to właśnie te tytułu, które ma w swoim dorobku mogły przekonać Igę Świątek, aby zaczęła współpracować właśnie z nim.

Lista sukcesów Wima Fissette

Od kiedy Fissette rozpoczął karierę trenerską, miał okazję wygrał aż sześć Wielkich Szlemów, w tym również Australian Open i Wimbledon (kolejno z Kim Clijsters i Naomi Osaką oraz Angelique Kerber). Przy okazji są to dwa turnieje tej rangi, których jeszcze nie udało się wygrać Idze Świątek, co mogło przeważyć szalę na korzyść Belga. W przeszłości Fissette pracował również m.in. z Victorią Azarenką, Simoną Halep, czy Zheng Qinwen.

Świątek poinformowała o rozpoczęciu pracy z Fissette

- Mam wieści, które obiecywałam i bardzo się cieszę na ten nowy rozdział w mojej karierze. Miło mi ogłosić, że do mojego zespołu dotacza Wim Fissette. Jak wiecie teraz przygotowuje się do WTA Finals, ale moja perspektywa na karierę jest zawsze długoterminowa, nigdy krótkowzroczna... Wiele razy już wspominałam, że moja kariera to dla mnie maraton, nie sprint i działam, pracuje i podejmuje decyzje właśnie z tym podejściem. Chce dodać, że cieszę się na współprace z Wimem. Widzę u niego bardzo dobre podejście, wizje, a dodatkowym atutem jest jego ogromne doświadczenie na najwyższym poziomie w tenisie. Wiadomo, że to zawsze ważne, żeby poznać się lepiej, ale za nami bardzo dobry start relacji, a ja nie mogę się doczekać powrotu do rywalizacji. - napisała w mediach społecznościowych Świątek informując o podjęciu pracy z Belgiem