Iga Świątek zrobiła to po zwycięstwie! Liderka światowego rankingu odniosła się do swojego wieku, prosty przekaz

Iga Świątek bez wątpienia znajduje się w gronie faworytek do zwycięstwa w turnieju Roland Garros. Polka pierwszy swój mecz rozegrała 30 maja, gdzie jej rywalką była Hiszpanka - Cristina Bucsa. Liderka światowego rankingu nie dała rywalce najmniejszych szans i mogła się cieszyć ze zwycięstwa po dwóch setach. Był to idealny prezent na urodziny, które obchodziła dzień później. Dla Świątek korty Rolanda Garrosa na pewno kojarzą się bardzo dobrze, ponieważ 22-latka na tegorocznym turnieju broni tytułu drugi raz z rzędu.

Iga Świątek napisała to na kamerze! Jasny przekaz Polki, odniosła się do swojego wieku

W drugim starciu, Świątek walczyła o awans do 1/16 finału French Open, a rywalką liderki światowego rankingu była Claire Liu. W pierwszym secie Amerykanka zawzięcie walczyła o jak najlepszy rezultat, ponieważ odrobiła stratę trzech setów, jednak Polka zachowała zimną krew i ostatecznie zwyciężyła 6:4. W drugiej partii wszystko było pod dyktando 22-latki, co potwierdza końcowy wynik, czyli 6:0. Po wygranym meczu Świątek wzięła marker i podeszła do kamery, na której napisała "Czuje się na 22 lata. #Szybko". Łatwo się domyślić, że było to na temat urodzin, które obchodziła 31 maja. Warto dodać, że Polka mimo młodego wieku może się już pochwalić zwycięstwem w trzech turniejach wielkoszlemowych, a ponadto zajmuje pierwsze miejsce w światowym rankingu już od 60 tygodni.

Świątek w 1/16 finału Roland Garros zmierzy się z Xinyu Wang. Mecz odbędzie się 2 czerwca.