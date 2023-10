i Autor: MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS Hubert Hurkacz, Iga Świątek

jasny przekaz

Iga Świątek zwróciła się do Huberta Hurkacza. Nie mogła się powstrzymać, jedno słowo wystarczyło

Iga Świątek kilka dni temu sięgnęła po kolejny triumf w karierze. W finale turnieju w Pekinie wygrała 6:2, 6:2 z Ludmiłą Samsonową i zdobyła 16. tytuł z cyklu WTA w karierze. Polka przygotowuje się teraz już tylko do startu w WTA Finals, ale aktywnie śledzi występy Panów. Hubert Hurkacz właśnie awansował do półfinału niemniej prestiżowego turnieju w Szanghaju, na co najlepsza polska tenisistka zareagowała bardzo wymownie.