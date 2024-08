Kiedy gra Iga Świątek w ćwierćfinale w Cincinnati? Z kim i o której godzinie kolejny mecz Świątek?

Oczy wyszły nam z orbit po tych wieściach o Idze Świątek. Niewiarygodne, co stało się przez rok. Gigantyczna zmiana

W tym spotkaniu nikt nie miał wątpliwości, która tenisistka jest lepsza. Iga Świątek w starciu z Martą Kostiuk (15. WTA) zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Po łatwym 6:2, 6:2 z reprezentantką Ukrainy - czas na wyzwanie w postaci ćwierćfinałowej rywalizacji ze zwyciężczynią pojedynku Mirra Andriejewa - Jasmine Paolini (ten mecz o godz. 21.00).

Dla liderki rankingu impreza w Cincinnati to oczywiście próba generalna przed US Open. Polka ma apetyt na drugi tytuł w USA, gdzie przebywa już od kilkunastu dni. Wycofała się z turnieju WTA1000 w Toronto, ale wciąż jest w grze w "tysięczniku" w Cincinnati. Zasięgnęła nawet porad od tenisowych legend. Niedawno spotkała się z tenisowym małżeństwem, czyli Andre Agassim i Steffi Graf. On ma na koncie 8 wielkoszlemowych triumfów, ona aż 22. "Dwie legendy i przypadkowa dziewczyna w środku. Trochę niesamowite" – opisała wizytę Iga, która w Nowym Jorku może zdobyć w sumie swój szósty wielkoszlemowy tytuł. W końcu aż cztery z dotychczasowych pięciu zdobyła na ukochanych kortach im. Rolanda Garrosa.

US Open wygrała raz, a na kortach twardych triumfowała w sumie 14 razy, ale jeszcze nigdy w Cincinnati.

Mecz o półfinał Świątek - Andriejewa/Paolini został zaplanowany na sobotę. Organizatorzy nie podali jeszcze jednak dokładnej godziny.

Iga Świątek odwiedziła Dom Polski w Paryżu: - Teraz wreszcie mam czas na wakacje. Chce skorzystać z igrzysk i wspierać naszych reprezentantów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.