Kiedy i o której godzinie gra Aryna Sabalenka z Elise Mertens 4. runda US Open

Aryna Sabalenka kontra Elise Mertens. Te mecz w 4. rundzie US Open 2024 zapowiada się bardzo ciekawie. Belgijka w poprzedniej rundzie rozprawiła się z z Madison Keys, faworytką gospodarzy. Wygrała zacięty mecz 6:7, 7:5, 6:4. Sabelenka kiepsko zaczęła mecz z Rosjanką Jekateriną Alekansrową, ale wygrała potem pewnie 2:6, 6:1, 6:2.

Kiedy gra Aryna Sabalenka 4. runda US Open

Aryna Sabalenka i Elise Mertens w 4. rundzie US Open zmierzą się już po raz dziesiąty. Bilans tej rywalizacji to 7-2 dla Białorusinki, która wygrała sześć ostatnich spotkań. Poprzedni mecz Sabalenka - Mertens miał miejsce w tegorocznej edycji Australian Open. Broniąca tytułu Białorusinka na drodze do kolejnego triumfu w Melbourne wygrała 6:2, 6:3.

O której gra Sabalenka dzisiaj mecz z Mertens? 4. runda US Open

Mecz Aryna Sabalenka - Elise Mertens w 4. rundzie US Open 2024 zostanie rozegrany w nocy z niedzieli na poniedziałek (1/2 września). Początek meczu Sabalenka - Mertens ok. godziny 1-2 w nocy polskiego czasu (czwarty mecz od godz. 17, zaraz po zakończeniu meczy Nakashima - Zverev). Transmisje TV z US Open 2024 na antenie Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra na platformie MAX.

