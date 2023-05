Linette – Noskova RELACJA NA ŻYWO: Noskova odrabia stratę przełamania! [WYNIK]

Magda Linette - Linda Noskova -:-, -:-

Na żywo Magda Linette - Linda Noskova Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 4:4 Gem Noskova, przełamanie. Bardzo słaby gem w wykonaniu Polki, błąd za błędem i Czeszka wygrała do zera, odrabiając stratę przełamania. 0:40, trzy break-pointy dla Noskovej. Oj, dwa auty i 0:30 przy podaniu Linette. 4:3 Gem Noskova. Czeszka miała już 40:0, ale później jej błędy sprawiły, że zrobiło się 40:30. Niestety, Linette w kolejnej akcji wyrzuciła na aut i nie zdołała doprowadzić do gry na przewagi. 4:2 Gem Linette. Bardzo dobry gem w wykonaniu Polki, oddała teraz rywalce tylko jeden punkt, a swoje akcje kończyła w pewny sposób. 3:2 Gem Noskova. Szkoda, przy stanie 30:30 Linette miała otwarte pół kortu, ale wyrzuciła piłkę na aut, a w kolejnej akcji trafiła w siatkę i rywalka obroniła podanie. Podwójny błąd serwisowy Czeszki, 30:30. 3:1 Gem Linette. Jest potwierdzenie przełamania. Znów gdy wydaje się, że Noskova może nacisnąć Polkę, to szybko traci dwa punkty. Najpierw wyrzuca piłkę na aut, a na koniec Linette zamyka gema asem. Linette prowadziła już 30:0, ale Czeszka rozegrała dwie dobre akcje i mamy 30:30. 2:1 Gem Linette, przełamanie! Pierwszy break-point obroniony, ale w kolejnej akcji Noskova zagrała bardzo głęboki slajs, piłki odpiła się wysoko, a Linette uderzyła bardzo mocno po przekątnej i Noskova nawet nie ruszyła do piłki. Noskova doszła do siatki, ale Linette świetnie minęła ją prostym uderzeniem i ma dwa break-pointy! Linette popisała się świetnym zagraniem przy siatce, a po chwili Czeszka wyrzuciła na aut. 30:15 dla Polki. 1:1 Gem Linette. Przy stanie 30:30 Czeszka uderzyła w siatkę, a w kolejnej akcji Linette świetnie rozpracowała rywalkę i zagrała piłkę dokładnie tam, gdzie jej nie było. Pierwsze problemy, błąd i 30:30 przy podaniu Polki. 0:1 Gem Noskova. W pierwszej akcji Czeszka trafiła w siatkę, ale później była bezbłędna i zagrywała tak, że Linette albo nie mogła odebrać, albo była zmuszona do błędu. Zaczynamy! Podaje Noskova. Rozgrzewka trwa, a my już wiemy, że serwować jako pierwsza będzie Noskova. Panie już są na korcie, za chwilę czeka nas rozgrzewka. Przypomnijmy, że jest to pierwsze starcie tych zawodniczek w cyklu WTA. Kudiermietowa wygrywa z Parrizas-Diaz 7:5, 6:2 co oznacza, że za ok. 15 minut swój mecz zacznie Magda Linette! Kudiermietowa prowadzi już 5:2 w drugim secie. Wiele wskazuje na to, że niedługo do wyjścia na kort będzie mogła szykować się Magda Linette i Linda Noskova. Pierwszy set padł łupem Kudiermietowej. Gdy wszystko wskazywało na to, że będzie tie-break, przy stanie 6:5 Kudiermietowa przełamała rywalkę do zera i wygrała seta. W drugim natomiast Rosjanka prowadzi już 2:0 w gemach. Czas rozpoczęcia meczu Linette raczej się przesunie. Po godzinie gry wciąż nie znamy zwyciężczyni pierwszego seta w starciu Parrizas-Diaz - Kudiermietowa, choć Rosjanka prowadziła już 4:2 w gemach i miała swoje podanie. Witamy w relacji na żywo z meczu Linette - Noskova w II rundzie turnieju WTA w Rzymie. Start meczu ok. godziny 12:30 - 13:00. Spotkanie to rozpocznie się po zakończeniu meczu Parrizas-Diaz - Kudiermietowa.

Odśwież relację

Linette – Noskova RELACJA WTA Rzym Linette – Noskova LIVE ONLINE Linette – Noskova dzisiaj 11.05.2023

Będzie to pierwsze starcie obu zawodniczek w cyklu WTA. Noskova do tej pory nie odnosiła wielkich sukcesów, ale sukcesywnie zbliża się do czołówki kobiecego tenisa. 18-letnia Czeszka największy skok zanotowała w tym roku bo świetnej grze w turnieju w Adelajdzie, gdzie przegrała dopiero w finale z Aryną Sabalenką. To sprawiło, że wskoczyła do pierwszej setki rankingu i obecnie zajmuje w nim 54. pozycję. Magda Linette z pewnością będzie chciała pokazać się w tym meczu z lepszej strony, niż w niedawno zakończonym turnieju w Madrycie, gdzie już w III rundzie odpadła w starciu z zaledwie 16-letnią Mirrą Andriejewą.