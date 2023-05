Miedwiediew - Tsitsipas O której godzinie półfinał ATP Rzym KIEDY mecz Miedwiediew - Tsitsipas GODZINA meczu

Dannił Miedwiediew kontra Stefanos Tsitsipas w półfinale turnieju ATP w Rzymie. Rosjanin w 1/4 finału łatwo pokonał 6:2, 6:2 Niemca Yannicka Hanfmana. Grek Tsitsipas ograł 6:3, 6:4 Chorwata Bornę Coricia. Półfinał Miedwiediew - Tsitsipas zostanie rozegrany w sobotę 20 maja. Poniżej więcej informacji.

Miedwiediew - Tsitsipas O której godzinie półfinał ATP Rzym KIEDY mecz Miedwiediew - Tstsipas GODZINA

Dannił Miedwiediew i Stefanos Tsitsipas nie przepadają za sobą i nie starają się tego ukrywać. Już kilka razy dochodziło do scysji w czasie meczów między tymi tenisistami. - On gra tutaj dobrze i ja również nieźle sobie radzę – powiedział Tsitsipas przed nadchodzącym meczem z Miedwiediewem w półfinale turnieju w Rzymie. - Czuję się dobrze na korcie, niezależnie od tego, czy jest to sesja nocna, czy sesja dzienna i naprawdę mam nadzieję, że wydobędę z siebie to co najlepsze - dodał Grek. W drugim półfinale będziemy mieli skandynawski pojedynek - Duńczyk Holger Rune kontra Norweg Casper Ruud. Ci dwaj panowie też się nie lubią, a ostatnio po ich meczu doszło do awantury i wzajemnych oskarżeń.

KIEDY mecz Miedwiediew - Tsitsipas w Rzymie? O której półfinał Miedwiediew - Tsitsipas

Daniił Miedwiediew na mączce nie lubi grać. Dużo lepiej radzi sobie na kortach twardych. W czasie meczów zdarzyło mu się nawet wykrzykiwać, że nie znosi tej "pieprz... mączki", ale teraz zrobił na tej nawierzchni duże postępy. Miedwiediew i Tsitsipas grali ze sobą już 11 razy. Bilans tych starć to 7:4 dla Rosjanina. Jednak Grek wygrał trzy z ostatnich czterech starć, w tym dwa lata temu w ćwierćfinale Rolanda Garrosa.

O której mecz Miedwiediew - Tsitsipas Półfinał ATP w Rzymie GODZINA

Mecz Daniił Miedwiediew - Stefanos Tsitsipas w 1/2 finału turnieju ATP w Rzymie zostanie rozegrany w sobotę 20 maja 2023. Początek meczu Miedwiediew - Tsitsipas, ok. godziny 15, po pierwszym półfinale (godz. 13). Transmisje z turnieju ATP w Rzymie na Polsacie Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.