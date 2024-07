Najpiękniejsza tenisistka świata szalała w samym bikini. Fani natychmiast jej to wytknęli. Liczyli na więcej

Eugenie Bouchard była swego czasu jedną z najlepszych tenisistek świata. Potwierdziła to m.in. na Wimbledonie, gdzie w 2014 r. doszła do wielkiego finału. W nim przegrała z Petrą Kvitovą, ale i tak rozkochała w sobie kibiców na całym świecie. 2014 rok był w jej wykonaniu wspaniały, bo poza finałem w Londynie doszła do półfinału Australian Open i Roland Garros, a także 1/8 finału US Open. W październiku awansowała na najwyższe w karierze 5. miejsce, czego już nigdy nie powtórzyła. Od tamtej pory rozpoczął się jej powolny zjazd, ale dalej była jedną z najpopularniejszych tenisistek na świecie. Spore znaczenie miała jej niezwykła uroda, dzięki której podpisywała kolejne kontrakty reklamowe. Z czasem zaczęła być nawet bardziej modelką niż tenisistką, co do dziś wytykają jej niektórzy fani.

Widać to pod ostatnim postem Bouchard w mediach społecznościowych. Genie jest w nich niezwykle aktywna i dzieli się wieloma prywatnymi zdjęciami, także tymi bardziej odważnymi. Ostatnio spędziła czas w popularnym amerykańskim nadmorskim kurorcie Hamptons i pochwaliła się tym na Instagramie. Pogoda pozwoliła jej m.in. wskoczyć w bikini i bawić się na całego w basenie, ale nie wszystkim ten wpis przypadł do gustu. Choć Kanadyjka porzuciła już tenisa i skupiła się na pickleballu, niektórzy wytknęli jej, że powinna teraz rywalizować na Wimbledonie z innymi czołowymi tenisistkami.

i Autor: Instagram/Genie Bouchard Fan zaatakował Genie Bouchard

Najpopularniejszy komentarz pod serią zdjęć 30-latki to atak na jej postawę. "Tymczasem tenisiści grają na Wimbledonie" - skomentował wpis Bouchard jeden z internautów zawiedziony jej zjazdem na przestrzeni lat. Wielu się z nim zgodziło, ale oczywiście nie brakowało też zachwytów nad Kanadyjką. Jej fani standardowo zalali ją komplementami i doceniali jej urodę. Sporo gorących zdjęć Genie Bouchard znajdziesz w powyższej galerii.