Aż się spociliśmy, gdy zobaczyliśmy nagranie Karoliny Kowalkiewicz. Machała pupą tak, że ciężko oderwać wzrok, nie była sama

Kowalkiewicz i VanZant znów pozują razem. Gorąca współpraca

Karolina Kowalkiewicz nie zaliczy mijającego roku do najbardziej udanych, jeśli chodzi o jej karierę sportową. Zarówno w majowej walkce z Iasmin Lucindo, jak i listopadowej z Denise Gomez, polska zawodniczka musiała pogodzić się z porażką. Zdecydowanie lepiej Kowalkiewicz jeśli chodzi o ostatnią działalność w sieci. 39-latka raczej nigdy nie bała się odważnych zdjęć, które czasami publikowała na swoim profilu na Instagramie, na którym uzbierała 480 tys. obserwujących. W ostatnim czasie gruchnęła także wieść, że założyła ona konto na portalu OnlyFans, służącym m.in. do udostępniania nagich zdjęć. Jak wyjaśnił jednak mąż zawodniczki, a jednocześnie jej trener, Łukasz Zaborowski, Kowalkiewicz nie będzie udostępniała tam treści dla dorosłych. – Będzie ambasadorką i OnlyFans sam będzie prowadził jej konto. Zero nagich fotek – przekazał Zaborowski w wiadomości wysłanej do dziennikarza Kanału Sportowego, Mateusza Borka.

Fan zaproponował byłej gwieździe UFC 200 tysięcy. Miała zrobić tylko jedno

Swojej decyzji broni także sama zainteresowana, która podkreśla, że w Polsce fani ulegają złym stereotypom na temat OnlyFans. – W Polsce OF ma bardzo złą opinię i kojarzy się tylko z jednym. W USA wielu szanowanych sportowców, kierowców rajdowych jest ambasadorami OF, pokazują tam swoje życie, treningi, zakulisowe materiały i dużo innych ciekawych rzeczy. Bardzo wielu topowych ZAWODNIKÓW, nie tylko zawodniczek UFC ma konta na OF. Szkoda, że w Polsce ludzie dalej są tak ograniczeni i tak łatwo oceniają drugiego człowieka – wyjaśniła Karolina Kowalkiewicz. Nie oznacza to jednak, że Kowalkiewicz nie będzie pozowała do odważnych sesji zdjęciowych.

Dowód na to dostaliśmy całkiem niedawno, gdy ukazała się sesja zdjęciowa z udziałem Kowalkiewicz i Paige VanZant, byłej gwiazdy UFC, która obecnie skupia się bardziej właśnie na prowadzeniu konta na OnlyFans i czerpie z tego ogromne korzyści finansowe. Teraz obie panie udostępniły na Instagramie kolejne nagranie z sesji świątecznej, na której prezentują swoje wdzięki w skąpych, seksownych strojach. Na krótkich urywkach wideo panie przede wszystkim tańczą obok siebie i kuszą mocno odsłoniętymi pośladkami. Więcej zobaczycie w galerii powyżej.