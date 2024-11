Fan zaproponował byłej gwieździe UFC 200 tysięcy. Miała zrobić tylko jedno

Mariusz Pudzianowski skomentował wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA. Porównał go do siebie

Paige VanZant trafiła do UFC w wieku 19 lat i to tam zyskała wielką popularność. W latach 2014-2020 stoczyła dziewięć walk dla największej federacji MMA na świecie, stając się jedną z największych gwiazd kobiecej dywizji. Jej rywalkami były m.in. słynne Rose Namajunas i Michelle Waterson, ale od początku kariery VanZant przyciągała fanów nie tylko za sprawą umiejętności. Niemal na każdym kroku podkreślano aspekt jej urody, a Amerykanka zupełnie się nie krępowała. W końcu postanowiła spieniężyć zainteresowanie fanów i rozpoczęła działalność na platformie dla dorosłych, gdzie sprzedaje swoje rozbierane zdjęcia i filmiki. Jej profil cieszy się olbrzymią popularnością i 30-latka jest obecnie jedną z największych gwiazd tej branży w USA! Fani płacą jej pieniądze za dostęp do ekskluzywnych treści, ale to nie wystarcza wszystkim.

Fan zaproponował byłej gwieździe UFC 200 tysięcy zł

Działalność VanZant w branży dla dorosłych przynosi jej ogromne pieniądze, ale wiąże się też z bezpośrednim kontaktem z fanami. Ci mają różne fantazje, za które są skłonni zapłacić. Amerykanka podczas wizyty w jednym z podcastów opowiedziała, jak jeden z fanów zaproponował jej 50 tysięcy dolarów (ok. 200 tys. zł) za... ścięcie włosów. Nie chodziło jednak o zwyczajne podcięcie grzywki.

- Ktoś napisał i zaoferował mi 50 tys. dolarów za obcięcie włosów. Chciał jednak ogolić tył mojej głowy. Uznałam, że mogę się z nim podzielić. Zastrzegł sobie jednak, że musiałabym wysłać mu wszystkie moje włosy pocztą - opowiedziała VanZant w "A Kickass Love Story", odrzucając ostatecznie tę propozycję.

W jeden dzień VanZant zarobiła więcej niż przez całą karierę

Ostatnią walkę w UFC VanZant stoczyła w lipcu 2020 roku. Przegrała wtedy z Amandą Ribas i porzuciła MMA. Skupiła się m.in. na działalności dla dorosłych i nie kryje się z tym, że w jeden dzień zarobiła w ten sposób więcej niż przez całą karierę w sportach walki. Nie porzuciła jednak całkowicie sportu - po odejściu z UFC spróbowała swoich sił w popularnym w USA wrestlingu, walczyła na gołe pięści, stoczyła pojedynek bokserski na gali influencerów, a obecnie jest związana z federacją Power Slap, która organizuje walki na plaskacze.