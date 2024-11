Nie mogliśmy oderwać wzroku od figury słynnej dziennikarki! Pokazała znaczną część ciała, stanowcza reakcja fanów

Diletta Leotta to znana dziennikarka na całym świecie. Nie jest tajemnicą, że 33-latka związała się z Lorisem Kariusem, niemieckim bramkarzem, który zapisał się w pamięci kibiców fatalnym występem w finale Ligi Mistrzów Liverpool - Real Madryt w 2018 roku. Były bramkarz "The Reds" ma powody do radości za sprawą tego, że jego partnerką jest najseksowniejsza dziennikarka na świecie. 16 sierpnia 2023 roku para doczekała się potomstwa. Po wielu relacjach śmiało można stwierdzić, że Aria jest dla rodziców oczkiem w głowie. Bardzo wielu fanów dziennikarki zauważyło, że błyskawicznie wróciła do fenomenalnej formy, co można zauważyć na wielu ujęciach w mediach społecznościowych.

Znana dziennikarka ponownie zachwyciła formą. Od tych zdjęć ciężko oderwać wzrok

Leotta i Karius są parą od 2022 roku, były bramkarz Liverpoolu zaręczył się partnerce na początku 2023 roku z tej okazji w mediach społecznościowych pojawił się specjalny post. - Powiedziałam tak! Zwlekałam z tym kilka miesięcy, ponieważ Loris i ja chcieliśmy przeżyć jak najwięcej emocji związanych z narodzinami Arii, ale teraz jesteśmy gotowi poświęcić się naszemu nowemu wielkiemu celowi razem, jako rodzina! Znasz powiedzenie "Kiedy jesteś szczęśliwy, zrób to", w momencie załączonym na tych zdjęciach byłam najszczęśliwszą kobietą na świecie, z Lorisem i z Arią, która wkrótce po tej chwili pojawiła się na świecie - można było przeczytać.

Kilka miesięcy temu para powiedziała sobie "tak", a o ich zaślubinach było bardzo głośno.

Leotta pochwaliła się w mediach społecznościowych ujęciami z programu telewizyjnego "La Talpa", a jej figurę oraz dobrze dobrany strój docenili fani dziennikarki: "Takie piękno", "Cudowna jak zawsze".