Była gwiazda UFC żyje teraz ze sprzedaży rozbieranych zdjęć. Zarabia na tym fortunę. Fani tracą dla niej głowę

Paige VanZant zawodową karierę w MMA zaczęła już w wieku 18 lat. Po czterech walkach stoczonych w rok szybko trafiła do UFC z bilansem 3-1. Tam miała świetny początek z trzema zwycięstwami, który doprowadził ją do walki w main evencie jednej z gal z Rose Namajunas. Porażka z późniejszą mistrzynią UFC rozpoczęła zjazd VanZant. Amerykanka wygrała później zaledwie dwie z pięciu walk na przestrzeni czterech lat i z bilansem 8-5 została zwolniona, a następnie zawiesiła karierę w MMA. Mająca wielu fanów seksowna zawodniczka nie mogła narzekać na brak propozycji i spróbowała swoich sił m.in. w walkach na gołe pięści, a także w popularnym za oceanem profesjonalnym wrestlingu. Tak naprawdę był to jednak dla niej dodatek do własnej działalności, jaką po zwolnieniu z UFC stała się branża dla dorosłych. VanZant jest jedną z największych gwiazd popularnego portalu Onlyfans, gdzie sprzedaje swoje rozbierane zdjęcia i nagrania.

VanZant stała się jedną najbardziej rozpoznawalnych autorek treści na tym portalu dla dorosłych. Ma na nim aż dwa profile - jeden zdecydowanie łagodniejszy, który ma zachęcić do tego bardziej pikantnego. Ta strategia i jej działalność ewidentnie się opłaca, bo 30-latka nie ukrywa, że w jeden dzień na Onlyfans zarabia więcej niż... przez całą karierę w MMA, łącznie z walkami w UFC. A niektóre z nich - jak wspominana z Namajunas - były naprawdę hitowe. To pokazuje, jak wielkie pieniądze czerpie ze sprzedaży treści dla dorosłych, które znajdują wielu odbiorców. Fani naprawdę tracą dla VanZant głowę, co widać m.in. po jej Instagramie, który obserwują ponad 3 miliony użytkowników. Często nie mogą oni powstrzymać emocji w komentarzach pod gorącymi zdjęciami i filmikami. Wiele z nich znajdziesz w powyższej galerii!