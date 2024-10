Piekielnie gorąca pływaczka sprzedaje rozbierane zdjęcia w sieci. Wcześniej wywołała wielki skandal na igrzyskach Paryż 2024

Luana Alonso była jedną z bardziej kontrowersyjnych postaci igrzysk olimpijskich Paryż 2024. 20-latka nie radziła sobie zbyt dobrze na zawodach, w swoim starcie eliminacyjnym na 100 metrów stylem motylkowym zajęła dopiero 6. miejsce i nie dostała się do półfinału. Wtedy podjęła niezwykle zaskakującą dla kibiców decyzję o... końcu kariery! - To już oficjalne! Kończę pływanie, dziękuję wam wszystkim za wsparcie! Przepraszam Paragwaju, mogę tylko podziękować za wszystko! - napisała Alonso na swoim profilu na Instagramie. Co jeszcze dziwniejsze, nie opuściła jednak wioski olimpijskiej i chętnie korzystała z uroków stolicy Francji, pojawiając się w eleganckich sklepach i restauracjach. Ostatecznie jednak komitet olimpijski usunął Paragwajkę z wioski olimpijskiej. Jak podawał „Daily Mail”, rozpraszała ona innych zawodników chodząc po wiosce w skąpych strojach. To jednak nie koniec sensacji wokół 20-latki.

Luana Alonso rozpala swoimi zdjęciami. Teraz zacznie je sprzedawać

Jak się okazuje, Luana Alonso, przez niektóre niektóre media okrzyknięta miss igrzysk olimpijskich, postanowiła wykorzystać swoją nieprzeciętną urodę i zacząć... sprzedawać swoje rozbierane zdjęcia w sieci. Na brak fanów, który będą w stanie zapłacić, raczej nie będzie narzekać, bowiem już teraz na Instagramie śledzi ją 1,1 mln osób. Paragwajka swój profil na stronie dla dorosłych promuje opisem „Obiecuję, że nie pożałujesz. Będzie dużo zabawy, zwłaszcza w wiadomościach” a siebie określa jako „twoja ulubiona była pływaczka”. W galerii powyżej znajdziecie więcej zdjęć seksownej Luany Alonso.